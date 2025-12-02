GNW-News: Die ROCKWOOL Group startet eine inspirierende neue Markenkampagne unter dem Motto "If it's worth building" (Dafür bauen wir)

^HEDEHUSENE, Dänemark, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROCKWOOL-Produkte stehen

seit jeher für hohe Qualität und zuverlässigen Schutz der gebauten Umwelt, in

der Menschen leben, lernen, spielen und sich erholen. Die neue Markenkampagne

rückt diese Orte und die Menschen, die Tag für Tag dort leben, in den

Mittelpunkt - so, wie es sein sollte. Hier geht es darum, Menschen zu schützen,

widerstandsfähig zu sein und das Leben der Menschen zu verbessern.

Genau das ist der Grundgedanke des neuen Slogans: Diejenigen, die uns alles

bedeuten, verdienen nur das Beste. Sie verdienen ROCKWOOL.

Mirella Vitale, Chief Marketing Officer bei ROCKWOOL, kommentiert:?Bei ROCKWOOL

waren wir schon immer davon überzeugt, dass wir das schützen müssen, was

wirklich wichtig ist - unsere Familien, unser Zuhause, unseren Lebensunterhalt

und die Welt, in der wir leben. Unsere Produktlösungen bieten Sicherheit,

Komfort und Sorgenfreiheit. Besser kann man den Zweck und die Mission von

ROCKWOOL in dieser Welt nicht beschreiben. Deshalb vertreten wir auch den

folgenden Grundsatz: Wenn etwas bauenswert ist, dann verdient es auch das Beste.

Es verdient ROCKWOOL."

Vor dem Hintergrund strengerer Vorschriften und Kundenanforderungen in Bezug auf

Energieeffizienz , CO2-Emissionen, Brandschutz, Nachhaltigkeit und

Widerstandsfähigkeit kommt die Kampagne gerade zum richtigen Zeitpunkt, um auf

die sich verändernde Marktdynamik zu reagieren.

Mirella Vitale ergänzt:?Die Einführung eines neuen Slogans ist für jede Marke

ein bedeutender Moment - und für ROCKWOOL ist der Zeitpunkt ideal. Die

Erwartungen an sicherere, widerstandsfähigere und energieeffizientere Gebäude

steigen stetig. In ganz Europa wächst das Bewusstsein, dass Renovierungen

unerlässlich sind, und wir beobachten eine deutliche Verlagerung hin zu nicht

brennbaren, hochleistungsfähigen Materialien. Mit unserem neuen Slogan

positionieren wir uns in diesem sich wandelnden Umfeld und etablieren ROCKWOOL

als die Marke, die moderne Widerstandsfähigkeit und modernes Wohnen miteinander

verbindet."

Der Start der Kampagne umfasst ein inspirierendes und bewegendes Video

(https://www.rockwool.com/group/advice-and-inspiration/if-its-worth-

building/) sowie weitere Materialien, die zunächst in Nordamerika und

ausgewählten europäischen Märkten über verschiedene Social-Media-Kanäle

präsentiert werden, gefolgt von einer breiter angelegten Markenkampagne im Jahr

2026.

Über die ROCKWOOL Group

Die ROCKWOOL Group setzt sich dafür ein, das Leben aller Menschen zu bereichern,

die mit unseren Produkten und Dienstleistungen in Berührung kommen. Wir

unterstützen unsere Kunden und Gemeinden bei der Bewältigung vieler der größten

Nachhaltigkeits- und Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit - von

Energieverbrauch und Lärmemissionen bis hin zu Brandschutz, Schutz vor

Wasserknappheit und Überschwemmungen. Unsere Produktpalette spiegelt die

unterschiedlichen Bedürfnisse auf der Welt wider und unterstützt unsere

Stakeholder dabei, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vollständig recycelbares, vielseitiges Material. Es bildet

die Grundlage für unseren gesamten Geschäftsbetrieb. Mit mehr als 12.700

engagierten Mitarbeitenden in 40 Ländern und Vertretungen in mehr als 120

Ländern sind wir der weltweit führende Anbieter von Produkten aus Steinwolle -

von der Gebäudedämmung bis zu Akustikdecken, von Außenverkleidungssystemen bis

zu Lösungen für den Gartenbau, von technischen Fasern für die Industrie bis zu

Dämmstoffen für die verfahrenstechnische Industrie sowie für den Schiffbau und

Offshore-Bereich.

Medienkontakt

Rasmus Windfeld

Director, Group Media Relations

Mobiltelefon: +45 4044 6060

E-Mail: rasmus.windfeld@rockwool.com

Â°