ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered b Aktie
WKN DE: A41BEB / ISIN: DK0063855168
|
02.12.2025 13:25:39
GNW-News: Die ROCKWOOL Group startet eine inspirierende neue Markenkampagne unter dem Motto "If it's worth building" (Dafür bauen wir)
^HEDEHUSENE, Dänemark, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROCKWOOL-Produkte stehen
seit jeher für hohe Qualität und zuverlässigen Schutz der gebauten Umwelt, in
der Menschen leben, lernen, spielen und sich erholen. Die neue Markenkampagne
rückt diese Orte und die Menschen, die Tag für Tag dort leben, in den
Mittelpunkt - so, wie es sein sollte. Hier geht es darum, Menschen zu schützen,
widerstandsfähig zu sein und das Leben der Menschen zu verbessern.
Genau das ist der Grundgedanke des neuen Slogans: Diejenigen, die uns alles
bedeuten, verdienen nur das Beste. Sie verdienen ROCKWOOL.
Mirella Vitale, Chief Marketing Officer bei ROCKWOOL, kommentiert:?Bei ROCKWOOL
waren wir schon immer davon überzeugt, dass wir das schützen müssen, was
wirklich wichtig ist - unsere Familien, unser Zuhause, unseren Lebensunterhalt
und die Welt, in der wir leben. Unsere Produktlösungen bieten Sicherheit,
Komfort und Sorgenfreiheit. Besser kann man den Zweck und die Mission von
ROCKWOOL in dieser Welt nicht beschreiben. Deshalb vertreten wir auch den
folgenden Grundsatz: Wenn etwas bauenswert ist, dann verdient es auch das Beste.
Es verdient ROCKWOOL."
Vor dem Hintergrund strengerer Vorschriften und Kundenanforderungen in Bezug auf
Energieeffizienz, CO2-Emissionen, Brandschutz, Nachhaltigkeit und
Widerstandsfähigkeit kommt die Kampagne gerade zum richtigen Zeitpunkt, um auf
die sich verändernde Marktdynamik zu reagieren.
Mirella Vitale ergänzt:?Die Einführung eines neuen Slogans ist für jede Marke
ein bedeutender Moment - und für ROCKWOOL ist der Zeitpunkt ideal. Die
Erwartungen an sicherere, widerstandsfähigere und energieeffizientere Gebäude
steigen stetig. In ganz Europa wächst das Bewusstsein, dass Renovierungen
unerlässlich sind, und wir beobachten eine deutliche Verlagerung hin zu nicht
brennbaren, hochleistungsfähigen Materialien. Mit unserem neuen Slogan
positionieren wir uns in diesem sich wandelnden Umfeld und etablieren ROCKWOOL
als die Marke, die moderne Widerstandsfähigkeit und modernes Wohnen miteinander
verbindet."
Der Start der Kampagne umfasst ein inspirierendes und bewegendes Video
(https://www.rockwool.com/group/advice-and-inspiration/if-its-worth-
building/) sowie weitere Materialien, die zunächst in Nordamerika und
ausgewählten europäischen Märkten über verschiedene Social-Media-Kanäle
präsentiert werden, gefolgt von einer breiter angelegten Markenkampagne im Jahr
2026.
Über die ROCKWOOL Group
Die ROCKWOOL Group setzt sich dafür ein, das Leben aller Menschen zu bereichern,
die mit unseren Produkten und Dienstleistungen in Berührung kommen. Wir
unterstützen unsere Kunden und Gemeinden bei der Bewältigung vieler der größten
Nachhaltigkeits- und Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit - von
Energieverbrauch und Lärmemissionen bis hin zu Brandschutz, Schutz vor
Wasserknappheit und Überschwemmungen. Unsere Produktpalette spiegelt die
unterschiedlichen Bedürfnisse auf der Welt wider und unterstützt unsere
Stakeholder dabei, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Steinwolle ist ein vollständig recycelbares, vielseitiges Material. Es bildet
die Grundlage für unseren gesamten Geschäftsbetrieb. Mit mehr als 12.700
engagierten Mitarbeitenden in 40 Ländern und Vertretungen in mehr als 120
Ländern sind wir der weltweit führende Anbieter von Produkten aus Steinwolle -
von der Gebäudedämmung bis zu Akustikdecken, von Außenverkleidungssystemen bis
zu Lösungen für den Gartenbau, von technischen Fasern für die Industrie bis zu
Dämmstoffen für die verfahrenstechnische Industrie sowie für den Schiffbau und
Offshore-Bereich.
Medienkontakt
Rasmus Windfeld
Director, Group Media Relations
Mobiltelefon: +45 4044 6060
E-Mail: rasmus.windfeld@rockwool.com
