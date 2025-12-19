GNW-News: Entdecken Sie dieses Weihnachten die Vielseitigkeit der Piadina Romagnola g.g.A. neu: Sie können sie falten, rollen oder in einen köstlichen Weihna...

|
BERLIN, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Piadina Romagnola g.g.A. ist nicht
nur ein Synonym für Sonnenschirme, Meer und Urlaub, sondern eignet sich auch
hervorragend als köstliche Beilage, die man während der Weihnachtsfeiertage
gemeinsam genießen kann. In Kombination mit typischen Winteraromen wie Rotkohl,
Äpfeln, Brie, Walnüssen und Honig sowie einer Prise Fantasie ist die Piadina ein
Produkt, das verschiedene Jahreszeiten miteinander verbinden kann, ohne seine
Identität zu verlieren.
Aus diesem Grund schlägt das Consorzio della Piadina Romagnola IGP ein Rezept
für einen köstlichen Weihnachtsbaum aus Piadina-Röllchen vor, ein köstliches und
originelles Rezept, das Fantasie, Geschmack, Qualität und europäisch
zertifizierte Nachhaltigkeit vereint. Die einzige wesentliche Zutat: Piadina
Romagnola g.g.A.! Die Initiative ist Teil des letzten Jahres des dreijährigen
Kommunikations- und Förderprojekts?Choose the European Friendship", das von der
Europäischen Union kofinanziert wird und darauf abzielt, das Bewusstsein für das
g.g.A.-Label zu schärfen und die zertifizierte Qualität, natürliche
Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Vielseitigkeit dieses Produkts
hervorzuheben.
Nun müssen Sie nur noch Ihre Gäste beeindrucken, indem Sie ihnen eine magische
Weihnachtsvariante eines der Produkte servieren, das deutsche Touristen während
ihres Sommerurlaubs an der Riviera Romagnola am meisten schätzen:
Zubereitung
Für zehn Personen nehmen Sie vier Piadinas, ausschließlich mit PGI-
Zertifizierung, und belegen Sie diese mit allen Zutaten. Die Piadinas aufrollen
und mit einem scharfen Messer in Spiralen schneiden. Die Piadina-Röllchen in
Form eines Weihnachtsbaums auf einem Backblech anordnen und einige Minuten
erhitzen, bis der Fontina-Käse geschmolzen ist. Falls Sie möchten, können Sie
den übrig gebliebenen Käse in weihnachtliche Formen schneiden, um den Baum zu
dekorieren.
Pressestelle:
SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it
(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)
https://www.piadinaandfriends.com/
Informationen zum Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola
g.g.A.
Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde
gegründet, um den Ruf der Piadina Romagnola (auch bekannt als Piada Romagnola)
und ihrer Variante, der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot
nach Rimineser Art), zu fördern und zu stärken sowie die Vorschriften und
Referenztexte für die Herstellung der Piadina nach traditionellem Rezept
durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur
Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.). Das Konsortium
umfasst derzeit zwölf Unternehmen unterschiedlicher Größe aus der Region
Romagna, die die Bereiche handwerkliche Produktion, Industrie und Kiosk
vertreten. Das Konsortium fungiert als Vermittler und Vertreter für diese
Unternehmen.
Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die des
Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder
der Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union
noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30f5aa35-fb4b-4f29-b017-
fd2d3154b727
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94c41c7a-
1def-449e-8654-5af65ae349aa
(http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94c41c7a-
1def-449e-8654-5af65ae349aa)
