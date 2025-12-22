|
GNW-News: Enterprise-KI-Plattform Unframe eröffnet internationale Standorte und erweitert Führungsteam angesichts enormen Wachstums
^SAN FRANCISCO, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unframe, die Managed-AI-
Delivery-Plattform für Enterprise-Unternehmen, hat heute den Ausbau des
Führungsteams sowie seiner internationalen Präsenz bekannt gegeben. Mit den
Maßnahmen treibt das Unternehmen sein globales Wachstum weiter voran. Zu den
strategischen Neubesetzungen zählen Avihu Yefet als Vice President of Product
Solutions, Nir Fogel als Vice President of Product Growth sowie Bill Cordero als
Global Vice President of Partnerships.
Globale Expansion: Neue Standorte in Tel Aviv und Berlin
Zur Unterstützung der wachsenden Kunden- und Partnerbasis hat Unframe neue Büros
in Tel Aviv und Berlin eröffnet - zwei aufstrebende Zentren für KI-Innovationen
und den Einsatz dieser in Unternehmen. Mit den neuen Standorten bringt Unframe
sich in Position, um das Team globaler aufzubauen, regionale Kunden noch enger
zu betreuen und Partnerbeziehungen vor Ort gezielt zu stärken.
Stärkung der Produkt- und Go-to-Market-Teams
In seiner Rolle als Vice President of Product Solutions verantwortet Avihu Yefet
die Implementierung und Skalierung der Enterprise-KI-Plattform von Unframe
innerhalb der Unternehmen und stellt sicher, dass Kunden schnell messbare
Ergebnisse erzielen. Nir Fogel treibt als Vice President of Product Growth die
langfristige Produktstrategie sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der
Plattform voran.
Als Global Vice President of Partnerships übernimmt Bill Cordero den Aufbau und
die Steuerung des globalen Partner-Ökosystems und entwickelt strategische
Partnerschaften mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und regionalen
Märkten.
"Unser Wachstum in 2025 war enorm und wird von der zunehmenden Dringlichkeit in
Unternehmen, sichere und adaptive KI einzusetzen, weiter massiv vorangetrieben",
sagt Shay Levi, CEO und Co-Founder von Unframe.?Avihu, Nir und Bill bringen
genau die Erfahrung und gleichzeitig Perspektive mit, die wir brauchen, um neue
Märkte zu erschließen und unseren Kunden weltweit noch mehr Mehrwert zu bieten."
Die neue Besetzung genannter Führungspositionen folgt auf die frühere Berufung
von Jacquelyn Goldberg zur Global Vice President of Sales.
Neueinstellungen in Asien, Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten
Parallel dazu stellt Unframe weltweit in fast allen Bereichen ein und baut seine
Produkt-, Engineering-, und Go-to-Market-Teams weiter aus. Dutzende offene
Positionen verteilen sich auf Asien, Nordamerika, Europa und den Nahen Osten,
während das Unternehmen seine global aufgestellte Organisation weiter skaliert.
?Wir bauen eine Firma, in der außergewöhnliche Talente die bisher beste
Performance ihrer Karriere abliefern können", sagt Larissa Schneider, COO und
Co-Founderin von Unframe.?Unsere Dynamik ist die Kombination der Menschen, die
wir bereits für Unframe gewinnen konnten - und derjenigen, die wir jetzt
suchen."
