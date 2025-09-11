GNW-News: Enwave beginnt mit dem Bau einer neuen Fernwärmeanlage zur Energiegewinnung aus Abfall auf Prince Edward Island - eine lokale Lösung für die Abfall...

|
^TORONTO, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enwave Energy Corporation
(Enwave) feierte heute bei PEI Energy Systems in Charlottetown den ersten
Spatenstich für eine neue Abfallverarbeitungsanlage auf Prince Edward Island.
Die neue, hochmoderne Anlage, die voraussichtlich 2028 vollständig
betriebsbereit sein wird, ersetzt das bestehende System und versorgt die Kunden
über das miteinander verbundene Fernwärmenetz mit Energie. Enwave hat eng mit
der Provinz Prince Edward Island zusammengearbeitet, um diese nachhaltige
Alternative zur Deponierung zu identifizieren und zu entwickeln und gleichzeitig
eine zuverlässige Energieversorgung für die Insel sicherzustellen.
Als wichtige Infrastruktur sowohl für die Wärmeversorgung als auch für die
Abfallwirtschaft wird erwartet, dass die Anlage fast 90 % des derzeitigen
gesamten Hausmülls der Provinz verarbeiten kann, wodurch eine erhebliche Menge
an Abfall von Deponien ferngehalten wird. Die neue Anlage soll jährlich bis zu
49.000 Tonnen Siedlungsabfälle von Deponien zur Wärmeerzeugung umleiten. Die
damit verbundenen erwarteten Einsparungen an Methanemissionen aus Deponien, der
vermiedene Verbrauch von Heizöl und die Nutzung alternativer Wärmequellen für
die Fernwärmekunden werden bis 2052 voraussichtlich zu einer Einsparung von
Treibhausgasen (THG) in Höhe von bis zu 908.000 Tonnen CO2e führen, was einer
Reduzierung von etwa 278.000 gasbetriebenen Autos auf den Straßen entspricht.
Die neue Anlage ermöglicht es Enwave, seine bestehende
Abfallverarbeitungskapazität bei verbesserter Effizienz nahezu zu verdoppeln und
gleichzeitig den Verbrauch von Heizöl zu reduzieren - und das alles bei
fortgesetzter zuverlässiger Wärmeversorgung von mehr als 145 angeschlossenen
Gebäuden in Charlottetown, der Hauptstadt der Provinz.
Von links nach rechts: Steven Myers (Minister für Wohnungswesen, Land und
Gemeinden der Provinz Prince Edward Island), Ernie Hudson (Minister für Verkehr
und Infrastruktur der Provinz Prince Edward Island), Ehren Cory (CEO, Canada
Infrastructure Bank), Carlyle Coutinho (CEO, Enwave Energy Corporation), Gilles
Arsenault (Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz der Provinz Prince
Edward Island) und Philip Brown (Bürgermeister von Charlottetown).
Die neue Anlage von Enwave auf Prince Edward Island trägt direkt dazu bei, den
weltweit steigenden Bedarf an Abfallentsorgungslösungen zu decken. Laut
Prognosen der World Bank Group wird das globale Abfallaufkommen bis 2050 um 70 %
zunehmen. Die World Bank Group berichtet außerdem, dass globale Akteure in
Technologien investieren möchten, um die Effizienz der Abfallbehandlung zu
verbessern und Kosten zu senken. Nordamerika ist gut positioniert, um 20 % des
weltweiten Marktes für Energie aus Abfall zu bedienen.
?Die Erweiterung unserer Anlage auf Prince Edward Island ist ein Beweis für die
erfolgreiche Partnerschaft zwischen Enwave und der Provinzregierung", so Carlyle
Coutinho, CEO der Enwave Energy Corporation.?Die Erweiterung der Anlage in PEI
unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für die Bereitstellung
langfristiger, nachhaltiger Lösungen in Zusammenarbeit mit der Provinz und
versetzt Enwave in die einzigartige Lage, zukünftige Wachstumschancen zu
erschließen, um den steigenden Herausforderungen im Bereich Abfallentsorgung im
ganzen Land gerecht zu werden."
?Während Städte auf der ganzen Welt mit den zahlreichen Herausforderungen im
Zusammenhang mit Müll, Abfall und höheren Energiekosten zu kämpfen haben, hat
sich Enwave als führendes Unternehmen bei der Verbesserung sowohl der Umwelt als
auch der Wirtschaft erwiesen", erklärte Rob Thornton, Präsident und CEO der
International District Energy Association.?Die neue Fernwärmeanlage von Enwave
auf Prince Edward Island löst gleich zwei Probleme, mit denen unser Planet
konfrontiert ist: Sie reduziert die Menge an Deponieabfällen und versorgt
Gemeinden mit erschwinglicher Wärme."
Die Erweiterung der Abfallverarbeitungsanlage von Enwave auf Prince Edward
Island bietet einen lokalen Ansatz zur Dekarbonisierung. Die Anlage nutzt eine
einzigartige Kombination aus einer Energiegewinnungsanlage aus Abfall und einer
angeschlossenen Holzbiomasseanlage, um angeschlossene Kunden mit Energie zu
versorgen. Dieser Ansatz wurde bisher von keiner anderen Energiegewinnungsanlage
aus Abfall in Nordamerika verfolgt, da die meisten entweder Turbinen oder kleine
Warmwasserheizsysteme verwenden.
?PEI benötigt eine vielfältige, zuverlässige und zukunftsorientierte
Energieversorgung, und diese Erweiterung ist ein positiver Schritt in die
richtige Richtung", erklärt PEI-Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz
Gilles Arsenault.?Die Technologie zur Energiegewinnung aus Abfall ermöglicht es
uns, die Energiekosten für wichtige Gebäude der Provinz zu minimieren und
gleichzeitig die Lebensdauer unserer bestehenden Deponie zu verlängern."
Verfahren zur Energiegewinnung aus Abfall wandeln nicht recycelbare Abfälle in
Energie um, verringern das Deponievolumen und kompensieren den traditionellen
Einsatz fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung. Damit stellen sie eine
wertvolle Methode zur Rückgewinnung von Ressourcen für Materialien dar, die
nicht reduziert, wiederverwendet oder recycelt werden können. Aufgrund der
Erfahrung von Enwave in diesem Bereich kann ein ähnlicher Ansatz zur Nutzung von
Energie aus Abfall je nach Bedarf skaliert werden, um ähnliche Möglichkeiten zur
Abfallvermeidung in anderen Regionen Kanadas und darüber hinaus zu schaffen. In
Ontario beispielsweise könnte diese Skalierbarkeit genutzt werden, um den Bedarf
an Abfallentsorgungslösungen zu decken, da die Provinz laut einem Bericht der
Association of Municipalities Ontario aus dem Jahr 2023 voraussichtlich
innerhalb von neun Jahren keine Deponiekapazitäten mehr haben wird.
?In ganz Kanada gibt es enorme Möglichkeiten, die Energiegewinnung aus Abfall zu
erweitern, um Platz zu schaffen, der sonst für Deponien benötigt würde, um neue
Wohnungen und Arbeitsplätze zu schaffen und zuverlässige, kostengünstige,
kohlenstoffarme, lokal gewonnene Wärme und Strom zu erzeugen. Im Namen von Waste
to Resource Ontario und all unseren Mitgliedern gratuliere ich Enwave, der
Provinz PEI, der Canada Infrastructure Bank und allen Projektpartnern zum
Spatenstich für diese neue Fernwärmeanlage zur Energiegewinnung aus Abfall (EfW)
und zu ihrer Führungsrolle bei der Anerkennung des Potenzials von EfW für den
Wohlstand Kanadas", so Ashley De Souza, CEO von Waste to Resource, Ontario.
?Im Jahr 2021 ging die CIB eine Partnerschaft mit Enwave ein und stellte ein
Darlehen in Höhe von 600 Millionen Dollar für Projekte im Bereich saubere
Energie bereit. Ich bin sehr stolz darauf, dass ein weiteres Projekt von der
Planung in die Umsetzung übergeht", erklärt Ehren Cory, CEO der Canada
Infrastructure Bank.?Die Energieanlage in Charlottetown wird mehr als 145
Gebäude zuverlässig mit erneuerbarer Wärme versorgen. Unsere Zusammenarbeit mit
Enwave ermöglicht es Gemeinden, ihren lokalen Energiebedarf mit bewährter
Technologie zu decken, und unterstützt die Planung für eine nachhaltige
Entwicklung in der Zukunft."
Enwave hat ein vollständig integriertes Prozesslastmanagementsystem entwickelt,
das den Bedarf aktiv steuert und ausgleicht, indem es den Verbrauch nach Bedarf
anpasst, um Überlastungen zu vermeiden, die Effizienz zu steigern und Kosten zu
senken. Enwave arbeitet seit mehr als 40 Jahren eng mit Partnern zusammen, um
Abfallentsorgungslösungen für die Provinz bereitzustellen. Diese neue Anlage
wird in Zusammenarbeit mit wichtigen strategischen Partnern errichtet, darunter
Maple Reinders Constructors Ltd., Marco Group, WSP, Ramboll Group A/S, Coles
Associates Ltd., Stantec, Martin GmbH, ANDRITZ TEP, LAB SA und Kone Cranes
Canada Inc.
Über Enwave
Enwave (https://www.enwave.com/) ist einer der größten kommerziellen Eigentümer
und Betreiber von kommunalen Fernwärmesystemen in Nordamerika. Der Schwerpunkt
liegt auf der Entwicklung zuverlässiger, kommerzieller und nachhaltiger
Energielösungen in großem Maßstab, die auf die besonderen Bedürfnisse von
Kommunen, Gewerbeentwicklungen, Universitäten, Krankenhäusern, Rechenzentren und
Wohngemeinschaften zugeschnitten sind. Enwave versorgt über 100 Millionen
Quadratmeter gemischt genutzter Fläche in ganz Kanada mit Wärmeenergie und nutzt
dabei eine Vielzahl von Technologien, darunter Tiefseewasserkühlung,
Wärmespeicherung, Erdwärme, Biomasse und Energie aus Abfall. Enwave wurde im
Jahr 2021 vom Ontario Teachers' Pension Plan und IFM Investors übernommen.
https://www.enwave.com (https://www.enwave.com/)
Für weitere Informationen, Interviewanfragen oder hochauflösende Bilder wenden
Sie sich bitte an:
Katie Good, GoodPR
katie@goodpr.ca (mailto:katie@goodpr.ca)
(416) 540-2195
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ffaaa76-
04e8-475a-89d3-bf30bf81555d
