GNW-News: Internationale Luftfahrtchefs versammeln sich zur 12. DIACC in Dubai

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unter der
Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und
Herrscher von Dubai, eröffnete Seine Exzellenz Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al
Mazrouei, Staatsminister für Verteidigungsangelegenheiten der Vereinigten
Arabischen Emirate, die 12. Ausgabe der Dubai International Air Chiefs
Conference.
An der Eröffnungszeremonie im Atlantis - The Palm, Dubai, nahmen mehr als 100
offizielle Delegationen aus aller Welt teil, darunter hochrangige Vertreter des
Verteidigungsministeriums, Kommandeure der Luftwaffe, Stabschefs befreundeter
und verbündeter Nationen sowie Entscheidungsträger und Führungskräfte großer
nationaler, regionaler und internationaler Unternehmen aus den Bereichen
Verteidigung, Luftfahrt, Spitzentechnologie, Weltraumwissenschaften und
künstliche Intelligenz.
Die Konferenz wurde vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen
Emirate in strategischer Partnerschaft mit der ADNEC Group unter dem Motto
?Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces" (Hypersonic
Edge: Neukonzeption der Luftwaffe in asymmetrischen Räumen) organisiert.
Session 1
Die erste Session mit dem Titel?Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence:
Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces" (Hyperschall, UAVs und künstliche
Intelligenz: Anpassung der Luftwaffe an asymmetrische Kampfräume) wurde mit
einer einleitenden Bemerkung von Joseph Guastella, Corporate Vice President und
Regional Executive für Europa und den Nahen Osten bei Northrop Grumman,
eröffnet.
An der ersten Session nahmen Generalmajor Rashid Mohammed Al Shamsi, Kommandeur
der Luftwaffe und Luftverteidigung der Vereinigten Arabischen Emirate, General
Adrian L. Spain, Kommandeur des US Air Combat Command, General Jérôme Bellanger,
Stabschef der französischen Luftwaffe und Raumfahrt, und Generalleutnant J.R.
Speiser-Blanchet, Kommandeur der Royal Canadian Air Force, teil. Sie
diskutierten über den Aufbau einer agilen Koalition und die Bewältigung neuer
Herausforderungen im Bereich der Luftstreitkräfte. Anschließend fand eine
interaktive Diskussion mit offiziellen Delegationen statt.
An der zweiten Session mit dem Titel?Beyond the Atmosphere: Integrating Air and
Space Capabilities for Strategic Superiority" (Jenseits der Atmosphäre:
Integration von Luft- und Weltraumfähigkeiten für strategische Überlegenheit)
nahmen Generalmajor Vincent Chusseau, Kommandeur des französischen
Weltraumkommandos, und Seine Exzellenz Eng. Salem Butti Al Qubaisi,
Generaldirektor der Weltraumagentur der Vereinigten Arabischen Emirate, Air
Marshal Stephen Chappell, Chef der Royal Australian Air Force, sowie Air Marshal
Narmdeshwar Tiwari, stellvertretender Stabschef der indischen Luftwaffe, teil.
Die dritte und letzte Session mit dem Titel?The Warfighter of Tomorrow:
Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation
Airpower" (Der Krieger von morgen: Standards, künstliche Intelligenz und
Verantwortlichkeit in der Luftwaffe der nächsten Generation) wurde mit einer
einleitenden Bemerkung von Dr. Chaouki Kasmi, Präsident für Technologie und
Innovation bei der EDGE Group, eröffnet.
An der von Kasmi moderierten Session nahm Generalmajor Jonas Wickman, Kommandeur
der schwedischen Luftwaffe, teil und erörterte das Thema der Neugestaltung der
Rekrutierung und des Aufbaus der zukünftigen Streitkräfte.
General Son Sug Rag, Stabschef der Luftwaffe der Republik Korea, hielt eine Rede
zum Thema?Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the
future" (Beherrschung asymmetrischer Räume: Neudefinition des Soldaten der
Zukunft).
Generalleutnant Antonio Conserva, Chef der italienischen Luftstreitkräfte,
sprach über das Thema?Standards under pressure: maintaining excellence in the
age of automation" (Standards unter Druck: Aufrechterhaltung von
Spitzenleistungen im Zeitalter der Automatisierung).
Professor Peter Hays vom Space Policy Institute der George Washington University
hielt einen Vortrag mit dem Titel?Learning to Learn: Building Intellectual
Readiness for the Future Space Battlespace" (Lernen lernen: Intellektuelle
Vorbereitung auf den zukünftigen Weltraum-Kriegsraum).
Die Diskussion endete mit einer offiziellen Anerkennungszeremonie für die
Teilnehmer und einer Gruppenfoto-Session.
