22.12.2025 10:19:38
GNW-News: Jeju (CJU) in Südkorea und Seoul Gimpo (GMP) sind laut den neuesten Daten der OAG die weltweit verkehrsreichste Flugstrecke im Jahr 2025
^Durchschnittlich 39.000 Sitzplätze pro Tag werden auf der weltweit führenden
Flugstrecke angeboten
Wichtige Ergebnisse:
* Für das Jahr 2025 waren 14,4 Millionen Sitzplätze zwischen Jeju (CJU) und
Seoul Gimpo (GMP) vorgesehen.
* Der asiatisch-pazifische Raum dominiert, mit 9 von 10 der weltweit führenden
Strecken auf seinem Konto.
* Hongkong (HKG) - Taipeh (TPE) bleibt weiterhin die verkehrsreichste
grenzüberschreitende Flugstrecke.
* Jeddah (JED) - Riad (RUH) ist die am schnellsten wachsende Strecke unter den
Top Ten im Jahresvergleich: +13 % Sitzplätze gegenüber 2024.
LONDON, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG (https://www.oag.com/), die
führende Datenplattform für die globale Reisebranche, hat heute ihre Rangliste
der verkehrsreichsten Flugstrecken des Jahres 2025 (http://www.oag.com/busiest-
routes-world-2025) veröffentlicht. Die Analyse basiert auf den globalen
Flugplandaten der OAG und bietet einen Überblick über die weltweite
Streckenleistung und Trends.
Jeju nach Seoul Gimpo ist die verkehrsreichste Flugstrecke des Jahres 2025 mit
14,4 Millionen geplanten Sitzplätzen, was einem leichten Anstieg von 1 %
gegenüber 2024 entspricht. Auf dieser Strecke besteht noch Wachstumspotenzial,
da sie noch 17 % unter ihrem Kapazitätsniveau von 2019 liegt. Auf dieser stark
umkämpften Strecke sind sieben Fluggesellschaften tätig.
Die zweit- und drittplatzierten Strecken befinden sich beide in Japan: Sapporo
New Chitose (CTS) - Tokio Haneda (HND) und Fukuoka (FUK) - Tokio Haneda (HND)
mit 12,1 Millionen bzw. 11,5 Millionen Sitzplätzen.
Die Top Ten bestehen ausschließlich aus Inlandsflügen, wobei der asiatisch-
pazifische Raum mit 9 von 10 Flügen dominiert. Die einzige Route außerhalb des
asiatisch-pazifischen Raums ist die fünftplatzierte Strecke Jeddah (JED) - Riad
(RUH), die das schnellste Wachstum aller Top-Ten-Strecken verzeichnet. 9,8
Millionen Sitzplätze auf JED-RUH entsprechen einem jährlichen Wachstum von 13 %.
Die viertplatzierte Strecke Hanoi (HAN) nach Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
verzeichnete ebenfalls ein Wachstum von 4 % im Vergleich zum Vorjahr, und die
zehntplatzierte Strecke Shanghai (SHA) - Shenzhen (SZX) verzeichnete einen
Kapazitätsanstieg von 5 % und rückte damit von ihrem elften Platz im Vorjahr in
die Top Ten vor.
Mit Blick auf grenzüberschreitende Flüge ist Hongkong (HKG) - Taipeh (TPE) mit
6,8 Millionen Sitzplätzen die verkehrsreichste Strecke des Jahres 2025, gefolgt
von Kairo (CAI) - Dschidda (JED) mit 5,8 Millionen Sitzplätzen und Kuala Lumpur
(KUL) - Singapur Changi (SIN) mit 5,6 Millionen Sitzplätzen.
Der Chefanalyst der OAG, John Grant, äußerte sich wie folgt:?Die Bedeutung und
der Umfang dieser Strecken dürfen nicht unterschätzt werden und unterstreichen
die Stärke der aufstrebenden Märkte weltweit. Dass neun der zehn größten
Strecken der Welt im asiatisch-pazifischen Raum liegen und alle davon
Inlandsstrecken sind, ist ein bemerkenswerter Hinweis darauf, wie sich diese
Strecken in letzter Zeit erholt haben und welche Bedeutung sie für die
Fluggesellschaften haben, die diese Sektoren bedienen."
Die globalen und regionalen Rankings der weltweit verkehrsreichsten Flugstrecken
im Jahr 2025 sowie die Methodik finden Sie auf der Website von OAG
(http://www.oag.com/busiest-routes-world-2025).
Über OAG
OAG ist ein führender Datendienstleister für die globale Reiseindustrie und
bietet eine branchenweit einmalige zentrale Quelle für Angebots-, Nachfrage- und
Preisdaten.
Medienanfragen: pressoffice@oag.com (mailto:pressoffice@oag.com)
Weitere Informationen zu OAG finden Sie unter http://www.oag.com/busiest-routes-
world-2025
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7550a475-fbd9-437b-a8f0-
a73f0eacaa8a
