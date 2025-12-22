GNW-News: Jilin auf dem "goldenen Eis- und Schneegürtel" der Welt schreibt ein neues Kapitel in Sachen Wintertourismus

^CHANGCHUN, China, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 9. Internationale Messe

für die Eis- und Schneebranche in Jilin fand kürzlich im Changchun Northeast

Asia International Expo Center statt und markierte den Beginn einer neuen

Wintersaison für den Tourismus in der nordostchinesischen Provinz Jilin.

Die fünftägige Messe stand unter dem Motto?Neuer Verbrauch von Eis und Schnee,

gemeinsame neue Zukunft" und folgte einem marktorientierten Modell. Sie vereinte

Ausstellungen, interaktive Erlebnisse und Verbraucheraktivitäten und schuf so

einen immersiven Winterkarneval, der alle Sinne ansprach - Sehen, Hören und

Schmecken.

Jin Zhenlin, stellvertretender Direktor des Ministeriums für Kultur und

Tourismus der Provinz Jilin, stellte fest, dass die Messe Teilnehmende aus mehr

als 20 Ländern anzog. Über 400 Unternehmen und 500 Marken präsentierten mehr als

1.000 Produkte, was die Messe hinsichtlich Umfang und Teilnehmerzahl zur größten

Fachmesse für Eis und Schnee in China machte. Bevorzugte Aktivitäten,

Studienreisen und Wintersportwettbewerbe waren fest integriert und unterstrichen

sowohl die Produktpräsentation als auch das konsumorientierte Wachstum.

Um die Wirtschaftsaktivität im Winter weiter anzukurbeln, hat Jilin eine Reihe

gezielter Maßnahmen für die neue Schneesaison eingeführt, darunter Gutscheine

für Aktivitäten im Schnee und auf dem Eis. Diese Impulse werden in wichtigen

Bereichen wie Skifahren, Sehenswürdigkeiten, Konzerten und Transportwesen

eingesetzt und tragen dazu bei, das Konsumpotenzial im Winter gezielt zu

erschließen.

In dieser Saison wurden auch die Wintersportinfrastrukturen der Provinz

umfassend modernisiert. Jilin betreibt derzeit 68 Skigebiete mit erweiterten

Skipisten, längeren Abfahrten und mehr Seilbahnen, wodurch eine vollständige

Abdeckung des Landkreises mit Eis- und Schneeerlebnissen erreicht wird. Die

Provinz ist mit fünf Skitourismus-Resorts auf nationaler Ebene landesweit

führend.

Die Changchun Ice and Snow World bietet Wahrzeichen wie thematische Schneedrift-

Strecken und riesige Eisrutschen und verbindet Sightseeing, Interaktion und

Unterhaltung in einer traumhaften Winterkulisse.

Jilin wirbt für die G331-Grenzstraße?Ice-and-Snow Road" und eine Schneeskulptur

des?Wolkenpalasts" am Changbai-Berg. Im Westen von Jilin belebt die

Winterfischerei am Chagan-See jahrhundertealte Fischereitraditionen mit neuen

immersiven Aktivitäten, während die autonome koreanische Präfektur Yanbian neun

themenbezogene Eis- und Schnee-Produkte auf den Markt gebracht hat, die

Besucherinnen und Besucher dazu einladen, eine sogenannte?atmende Eis- und

Schneegalerie" zu erkunden.

Für die aktuelle Saison strebt Jilin 180 Millionen Besucherinnen und Besucher im

Bereich Eis- und Schneetourismus und Tourismuseinnahmen von über 330 Milliarden

Yuan an, um seinem Ziel näher zu kommen, ein Reiseziel für Eis- und

Schneetourismus von Weltklasse zu werden und den einzigartigen Charme seiner

?weißen Berge und klaren Gewässer" zu präsentieren.

Quelle: Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Jilin

Kontaktperson:

Herr Han,

Tel.: 86-10-63074558Â°