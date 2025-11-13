|
13.11.2025 11:04:38
GNW-News: John Crane bringt Performance PlusT auf den Markt und setzt neue Maßstäbe für herausragende Servicequalität im Bereich Rotating Equipment
^SLOUGH, Vereinigtes Königreich, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane,
ein Unternehmen der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen für Rotating Equipment. Das Unternehmen hat heute John Crane
Performance Plus(TM) vorgestellt - ein modulares Servicekonzept der nächsten
Generation, das die Anlagenleistung optimiert und messbare Verbesserungen
erzielt.
Laut Deloitte verursachen ungeplante Anlagenstillstände in der Industrie
jährlich geschätzte Kosten in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar, wobei
Maschinenausfälle mehr als 40 % dieser Verluste ausmachen. Angesichts des
wachsenden Drucks auf die Unternehmen, die Anlagenleistung zu maximieren,
Emissionen zu reduzieren sowie strenge gesetzliche Auflagen und
Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, ist die Einführung von John Crane Performance
Plus(TM) ein entscheidender Schritt, um sicherer und effizienter zu arbeiten.
?Wir entwickeln uns von einem Komponentenlieferanten zu einem strategischen
Partner in puncto Anlagenperformance. Unser Fokus liegt auf messbaren
Ergebnissen, längeren Betriebszeiten, höherer Sicherheit sowie geringeren
Emissionen und Gesamtkosten über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg", sagte
Philippe Lambert, Vice President, Commercial & Service, John Crane.
Ein Konzept mit messbaren Effekten
Durch das globale Ingenieurnetzwerk von John Crane mit mehr als 200 Standorten
in 50 Ländern verbindet John Crane Performance Plus(TM) lokales Fachwissen mit
globaler Reichweite, um maßgeschneiderte Servicelösungen zu entwickeln, die
optimal auf die individuellen Betriebsbedingungen jedes Kunden abgestimmt sind.
Im Wesentlichen kombiniert das Konzept datengestützte Überwachung, fachkundige
Beratung und praxisorientierte Schulungen, um Kunden dabei zu helfen,
Anlagenstillstände zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu steigern. Zentraler
Bestandteil dieses Konzepts sind Reliability Management-Verträge für
Gleitringdichtungen - langfristige Servicevereinbarungen, die Kunden durch
proaktive Dichtungsüberwachung und kontinuierlichen Verbesserung dabei
unterstützen, die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig zu steigern und Wartungskosten
zuverlässig zu planen.
Durch den Einsatz fortschrittlicher Überwachungssysteme wie John Crane Sense®
Turbo hat das Unternehmen bereits mehr als 1 Million Stunden aktive
Fernüberwachung im Feld durchgeführt und damit die praktischen Vorteile der
vorausschauenden Wartung und der digitalen Innovation im Bereich Turbomaschinen
unter Beweis gestellt.
Neben diesen technologiebasierten Analysen bieten die Experten von John Crane
praktische, datenbasierte Beratung, um komplexe Wartungsentscheidungen zu
vereinfachen und Kunden in die Lage zu versetzen, schnellere und nachhaltigere
Entscheidungen zu treffen. Ergänzend dazu sorgt das Schulungs- und
Weiterbildungsangebot dafür, dass die Kundenteams mit dem nötigen Wissen und
Können ausgestattet werden, um Leistung, Sicherheit und Effizienz langfristig zu
gewährleisten.
?Industrielle Dienstleistungen sollten nicht isoliert betrachtet werden",
ergänzte Philippe Lambert, Vice President, Commercial & Service.?John Crane
Performance Plus(TM) bietet einen integrierten, kundenorientierten Ansatz, der
intelligente Technologie, Datenanalysen und menschliches Fachwissen vereint, um
einen reibungslosen, zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Betrieb zu
gewährleisten. So sieht exzellenter Service in der heutigen Zeit aus."
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.johncrane.com/en/performance-
plus
Über John Crane
John Crane ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Rotating
Equipment in der Energie- und Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst
Gleitringdichtungen, Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne
Servicekonzepte und digitale Diagnosetools unterstützt werden. Mit über 200
Service-, Vertriebs- und Fertigungszentren in 50 Ländern ist JohnCrane ein
wichtiger Teil der Smiths Group PLC, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das
sich Entwicklungen für eine bessere Zukunft verschrieben hat. Weitere
Informationen finden Sie unter www.smiths.com (http://www.smiths.com).
Kontakt: William Lowden: william.lowden@teamlewis.com
(mailto:william.lowden@teamlewis.com)
Â°
