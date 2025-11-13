GNW-News: John Crane bringt Performance PlusT auf den Markt und setzt neue Maßstäbe für herausragende Servicequalität im Bereich Rotating Equipment

^SLOUGH, Vereinigtes Königreich, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane,

ein Unternehmen der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von

Lösungen für Rotating Equipment. Das Unternehmen hat heute John Crane

Performance Plus(TM) vorgestellt - ein modulares Servicekonzept der nächsten

Generation, das die Anlagenleistung optimiert und messbare Verbesserungen

erzielt.

Laut Deloitte verursachen ungeplante Anlagenstillstände in der Industrie

jährlich geschätzte Kosten in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar, wobei

Maschinenausfälle mehr als 40 % dieser Verluste ausmachen. Angesichts des

wachsenden Drucks auf die Unternehmen, die Anlagenleistung zu maximieren,

Emissionen zu reduzieren sowie strenge gesetzliche Auflagen und

Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, ist die Einführung von John Crane Performance

Plus(TM) ein entscheidender Schritt, um sicherer und effizienter zu arbeiten.

?Wir entwickeln uns von einem Komponentenlieferanten zu einem strategischen

Partner in puncto Anlagenperformance. Unser Fokus liegt auf messbaren

Ergebnissen, längeren Betriebszeiten, höherer Sicherheit sowie geringeren

Emissionen und Gesamtkosten über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg", sagte

Philippe Lambert, Vice President, Commercial & Service, John Crane.

Ein Konzept mit messbaren Effekten

Durch das globale Ingenieurnetzwerk von John Crane mit mehr als 200 Standorten

in 50 Ländern verbindet John Crane Performance Plus(TM) lokales Fachwissen mit

globaler Reichweite, um maßgeschneiderte Servicelösungen zu entwickeln, die

optimal auf die individuellen Betriebsbedingungen jedes Kunden abgestimmt sind.

Im Wesentlichen kombiniert das Konzept datengestützte Überwachung, fachkundige

Beratung und praxisorientierte Schulungen, um Kunden dabei zu helfen,

Anlagenstillstände zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu steigern. Zentraler

Bestandteil dieses Konzepts sind Reliability Management-Verträge für

Gleitringdichtungen - langfristige Servicevereinbarungen, die Kunden durch

proaktive Dichtungsüberwachung und kontinuierlichen Verbesserung dabei

unterstützen, die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig zu steigern und Wartungskosten

zuverlässig zu planen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Überwachungssysteme wie John Crane Sense®

Turbo hat das Unternehmen bereits mehr als 1 Million Stunden aktive

Fernüberwachung im Feld durchgeführt und damit die praktischen Vorteile der

vorausschauenden Wartung und der digitalen Innovation im Bereich Turbomaschinen

unter Beweis gestellt.

Neben diesen technologiebasierten Analysen bieten die Experten von John Crane

praktische, datenbasierte Beratung, um komplexe Wartungsentscheidungen zu

vereinfachen und Kunden in die Lage zu versetzen, schnellere und nachhaltigere

Entscheidungen zu treffen. Ergänzend dazu sorgt das Schulungs- und

Weiterbildungsangebot dafür, dass die Kundenteams mit dem nötigen Wissen und

Können ausgestattet werden, um Leistung, Sicherheit und Effizienz langfristig zu

gewährleisten.

?Industrielle Dienstleistungen sollten nicht isoliert betrachtet werden",

ergänzte Philippe Lambert, Vice President, Commercial & Service.?John Crane

Performance Plus(TM) bietet einen integrierten, kundenorientierten Ansatz, der

intelligente Technologie, Datenanalysen und menschliches Fachwissen vereint, um

einen reibungslosen, zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Betrieb zu

gewährleisten. So sieht exzellenter Service in der heutigen Zeit aus."

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.johncrane.com/en/performance-

plus

Über John Crane

John Crane ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Rotating

Equipment in der Energie- und Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst

Gleitringdichtungen, Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne

Servicekonzepte und digitale Diagnosetools unterstützt werden. Mit über 200

Service-, Vertriebs- und Fertigungszentren in 50 Ländern ist JohnCrane ein

wichtiger Teil der Smiths Group PLC, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das

sich Entwicklungen für eine bessere Zukunft verschrieben hat. Weitere

Informationen finden Sie unter www.smiths.com (http://www.smiths.com).

Kontakt: William Lowden: william.lowden@teamlewis.com

(mailto:william.lowden@teamlewis.com)

