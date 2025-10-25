GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

^CALHOUN, Georgia, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute für das dritte Quartal 2025 einen Nettogewinn von 109 Mio.

USD und einen Gewinn pro Aktie (Earnings per Share,?EPS") von 1,75 USD

bekanntgegeben; der bereinigte Nettogewinn lag bei 167 Mio. USD und der

bereinigte EPS bei 2,67 USD. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2025 belief

sich auf 2,8 Milliarden USD, was einem Anstieg von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr

entspricht. Auf bereinigter Basis blieb der Umsatz im Wesentlichen unverändert.

Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,7

Milliarden USD, einen Nettogewinn von 162 Millionen USD und einen Gewinn je

Aktie von 2,55 USD. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 184 Millionen

USD, und der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,90 USD.

Für die neun Monate bis zum 27. September 2025 beliefen sich der Nettogewinn und

der Gewinn je Aktie (EPS) auf 328 Millionen USD bzw. 5,24 USD. Der bereinigte

Nettogewinn betrug 435 Millionen USD, und der bereinigte EPS lag bei 6,96 USD.

Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2025 belief sich auf 8,1

Milliarden USD, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auf bereinigter Basis lag der Rückgang bei 0,6 %. Für die neun Monate bis zum

28. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 8,2 Milliarden

USD. Der Nettogewinn und EPS beliefen sich auf 425 Millionen USD bzw. 6,66 USD.

Der bereinigte Nettogewinn betrug 494 Millionen USD, und der bereinigte EPS lag

bei 7,75 USD.

Zum dritten Quartal des Unternehmens erklärte Chairman und CEO Jeff Lorberbaum:

?Unser Nettoumsatz im Quartal entsprach unseren Erwartungen und lag gegenüber

dem Vorjahr auf berichteter Basis leicht darüber. Obwohl sich die

wirtschaftlichen Bedingungen in unseren Regionen im Vergleich zum vorherigen

Quartal stärker als erwartet abgeschwächt haben, sind wir der Ansicht, dass wir

unsere Märkte übertroffen haben. Unser Umsatz und unser Produktmix profitierten

weiterhin vom Erfolg unseres Premiumangebots für den Wohn- und Gewerbebereich

sowie von den Kollektionen, die in den vergangenen zwei Jahren eingeführt

wurden. Unsere Ergebnisse spiegelten die positiven Effekte laufender

Produktivitäts- und Restrukturierungsinitiativen sowie den Einfluss günstiger

Wechselkurse und geringerer Zinsaufwendungen wider, die jedoch durch höhere

Inputkosten und vorübergehende Werksschließungen geschmälert wurden. In all

unseren Märkten verbessern sich die Material- und Energiekosten inzwischen von

ihren Höchstständen, auch wenn die höheren Kosten aus dem ersten Halbjahr

weiterhin Auswirkungen auf unser Ergebnis im vierten Quartal haben werden.

Da unsere Märkte weiterhin unter Druck stehen, setzen wir gezielte Maßnahmen im

gesamten Unternehmen um, um die Performance zu steigern. Dazu zählen operative

Verbesserungen, Optimierungen administrativer Prozesse und technologische

Weiterentwicklungen. Wir schmälern unsere Kostenstruktur, ohne dabei unser

langfristiges Wachstumspotenzial für die Zeit der Markterholung zu

beeinträchtigen. Wir haben weitere Restrukturierungsmöglichkeiten identifiziert,

um weniger effiziente Assets zu konsolidieren sowie Logistikabläufe und

Verwaltungsfunktionen in unseren Segmenten zu straffen. Diese neuen Maßnahmen

werden zu jährlichen Einsparungen von rund 32 Millionen USD führen, bei

Nettoausgaben von etwa 20 Millionen USD nach Asset-Verkäufen. Zusammen mit den

bereits angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen rechnen wir in diesem Jahr mit

Einsparungen in Höhe von 110 Millionen USD.

Im Laufe des Quartals konzentrierten wir uns weiterhin auf das Management

unseres Betriebskapitals und erzielten einen freien Cashflow von rund 310

Millionen USD. Im Rahmen unserer laufenden Aktienrückkaufautorisierung haben wir

im Quartal 315.000 Aktien für rund 40 Millionen USD zurückgekauft. Seit

Jahresbeginn haben wir eigene Aktien im Wert von 108 Millionen USD

zurückgekauft.

Unsere Branche befindet sich derzeit in unterschiedlichen Phasen der Weitergabe

der Auswirkungen höherer Zölle auf importierte Produkte und sollte die

gestiegenen Produktkosten im Laufe der Zeit ausgleichen können. Wie bereits

erwähnt, begegnen wir der Situation weiterhin durch die Optimierung unserer

Lieferkette und die Umsetzung von Preisanpassungen in den betroffenen

Produktkategorien. Die Seefrachtkosten sind rückläufig und gleichen für US-

Importeure die Auswirkungen der Zölle teilweise aus. Aufgrund der jüngsten

Änderungen unterliegen Importe von technischem Holz und Laminat nun Gegenzöllen

wie andere Bodenbelagskategorien, was inländisch produzierten Produkten

zugutekommen dürfte. Da die sich entwickelnde Zolllage einige Zeit benötigen

wird, um ein Gleichgewicht zu erreichen, werden wir unsere Strategien weiterhin

an die sich ändernden Sätze und Marktbedingungen anpassen.

Der Nettoumsatz im Segment "Global Ceramic" stieg auf wie berichtet um 4,4 %

bzw. um 1,8 % auf bereinigter Basis (unter Berücksichtigung gleicher Tage und

Wechselkurse) gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments lag auf

berichteter Basis bei 6,5 % bzw. auf bereinigter Basis bei 8,1 %, bedingt durch

höhere Inputkosten, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen

wurden.

Der Nettoumsatz im Segment "Flooring Rest of the World" stieg auf berichteter

Basis um 4,3 % bzw. um 0,9 % auf bereinigter Basis (unter Berücksichtigung

gleicher Tage und Wechselkurse) gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des

Segments lag auf berichteter Basis bei 6,1 % bzw. bereinigt bei 8,3 %, was auf

den wettbewerbsintensiven Preisdruck in der Branche zurückzuführen ist.

Der Nettoumsatz im Segment "Flooring North America" ging wie berichtet im

Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % zurück. Die operative Marge des Segments lag auf

berichteter Basis bei 5,8 % bzw. bereinigt bei 7,2 %, bedingt durch höhere

Inputkosten und den wettbewerbsintensiven Preisdruck in der Branche, die

teilweise durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden.

In all unseren Märkten besteht ein Mangel an verfügbarem Wohnraum, da das

Angebot mit der Bildung neuer Haushalte nicht Schritt gehalten hat. Um der

wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, müssen sowohl der Neubau als auch die

Renovierung von Wohnhäusern ausgeweitet werden, was zugleich den Inflationsdruck

auf dem Wohnungsmarkt verringern wird. Die meisten Zentralbanken haben ihren

Schwerpunkt von der Inflationsbekämpfung auf die Förderung des

Wirtschaftswachstums verlagert. Sinkende Zinssätze in den USA und weltweit

dürften nach und nach zu einem Anstieg der Immobilienverkäufe und

Renovierungstätigkeiten führen. Auch wenn wir davon ausgehen, dass diese

Maßnahmen dem Wohnungsmarkt langfristig zugutekommen werden, konzentrieren wir

uns weiterhin darauf, die beeinflussbaren Aspekte unseres Geschäfts zu

optimieren, darunter unsere Vertriebsstrategien, Produktinnovationen und

operative Produktivität. Unsere zuvor angekündigten Restrukturierungsinitiativen

wirken sich weiterhin positiv auf unsere Ergebnisse aus, da sie unsere Abläufe

straffen und unsere Kostenstruktur senken. Wir nutzen die Breite unseres

Produktportfolios, unsere Vertriebsstärken und unsere branchenführenden Marken,

um unsere Beziehungen zu bestehenden und neuen Kunden auszubauen. Unser

Produktbandbreite profitiert weiterhin von unseren Premiumkollektionen und dem

gewerblichen Vertrieb, was einen Teil des Preisdrucks in unseren Märkten

abfedert. Wir steuern die Auswirkungen der Zölle auf unser in die USA

importiertes Produktangebot durch Preisanpassungen und Optimierungen der

Lieferkette und stärken zugleich den Wert unserer inländischen Produktion. Auf

Grundlage der aktuellen Entwicklungen in unseren Regionen gehen wir davon aus,

dass das Marktvolumen bis zum Jahresende verhalten bleiben wird. Unter

Berücksichtigung dieser Faktoren erwarten wir für das vierte Quartal einen

bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 1,90 USD und 2,00 USD, bei einem

zusätzlichen Versandtag und unter Ausschluss etwaiger Restrukturierungs- oder

anderer einmaliger Aufwendungen.

Seit mehr als drei Jahren wird die Bodenbelagsbranche sowohl durch Verbraucher

beeinflusst, die größere, nicht zwingend notwendige Anschaffungen aufschieben,

als auch durch niedrige Immobilienverkäufe, die zu einem Rückgang von Neubauten

und Renovierungstätigkeiten geführt haben. Die Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt

hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Branche: US-Verbraucher geben im

ersten Jahr nach dem Kauf einer Immobilie Schätzungen zufolge rund das Fünffache

für die Renovierung ihrer Bodenbeläge aus als Haushalte, die nicht umgezogen

sind. Sinkende Zinssätze, steigendes verfügbares Einkommen und höhere

Immobilienwerte dürften in unseren Märkten zu mehr Immobilienverkäufen und

Renovierungen führen. Der Wohnungsbestand in unseren Regionen altert und

erfordert umfassende Renovierungen, um den Immobilienwert zu erhalten. Im

Verlauf dieses Zyklus haben wir unsere Abläufe, unsere Kostenstruktur und unser

Produktangebot verbessert, um von der künftigen Markterholung zu profitieren.

Auch wenn der Wendepunkt weiterhin schwer vorherzusagen ist, sprechen die

Marktgrundlagen, die erhebliche aufgestaute Nachfrage und Mohawks einzigartige

Unternehmensstärken für ein langfristig profitables Wachstum."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der in

rund 180 Ländern Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen

anbietet. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir die operative Präsenz des

Unternehmens mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien

und Asien erweitert. Unsere vertikal integrierten Fertigungs- und

Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von

Keramikfliesen, Teppichen, Laminat, Holz, Stein und Vinylböden. Mit unserer

branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien

entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle

Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den

bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,

Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,

Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die

Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und

Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die

Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"

oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-

Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und

unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, sind unter anderem:

Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen; die

Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-,

Rohstoff- und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den

Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung;

Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von

Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen;

Identifizierung und Abschluss von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern

überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit;

Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Geschäftstätigkeit; Steuern und

Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;

geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Änderungen in den

Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die

in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission) und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended Nine Months Ended

-------------------------------- ----------------------------

(In millions,

except per share September September September September

data) 27, 2025 28, 2024 27, 2025 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7

Cost of sales 2,103.0 2,026.4 6,133.2 6,133.8

-------------------------------------------------------------------------------

Gross profit 654.9 692.6 1,952.5 2,065.9

Selling, general

and

administrative

expenses 518.2 480.3 1,531.0 1,493.0

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income 136.7 212.3 421.5 572.9

Interest expense 5.0 11.2 16.6 38.6

Other (income)

and expense, net (0.4 ) (0.7 ) 2.2 (0.2 )

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before

income taxes 132.1 201.8 402.7 534.5

Income tax

expense 23.3 39.8 74.8 109.9

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests 108.8 162.0 327.9 424.6

Net earnings

attributable to

noncontrolling

interests - - - 0.1

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5

-------------------------------------------------------------------------------

Basic earnings

per share

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 1.75 2.57 5.26 6.69

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

basic 62.0 63.1 62.3 63.5

-------------------------------------------------------------------------------

Diluted earnings

per share

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 1.75 2.55 5.24 6.66

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 62.3 63.4 62.6 63.8

-------------------------------------------------------------------------------

Other Financial Information

Three Months Ended Nine Months Ended

------------------------------- ------------------------------

September September September September

(In millions) 27, 2025 28, 2024 27, 2025 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net cash

provided by

operating

activities $ 386.6 319.6 596.6 736.9

Less: Capital

expenditures 76.3 115.4 245.6 293.6

-------------------------------------------------------------------------------

Free cash flow $ 310.3 204.2 351.0 443.3

-------------------------------------------------------------------------------

Depreciation and

amortization $ 170.3 156.2 476.3 481.9

-------------------------------------------------------------------------------

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

September

(In millions) 27, 2025 September 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 516.2 424.0

Receivables, net 2,249.6 2,043.4

Inventories 2,692.9 2,612.1

Prepaid expenses and other current

assets 548.9 541.9

-------------------------------------------------------------------------------

Total current assets 6,007.6 5,621.4

Property, plant and equipment, net 4,678.8 4,750.5

Right of use operating lease assets 401.1 392.4

Goodwill 1,198.7 1,168.6

Intangible assets, net 834.2 850.7

Deferred income taxes and other non-

current assets 500.1 529.6

-------------------------------------------------------------------------------

Total assets $ 13,620.5 13,313.2

-------------------------------------------------------------------------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of

long-term debt $ 175.6 465.3

Accounts payable and accrued expenses 2,379.6 2,194.1

Current operating lease liabilities 119.2 111.6

-------------------------------------------------------------------------------

Total current liabilities 2,674.4 2,771.0

Long-term debt, less current portion 1,743.3 1,716.4

Non-current operating lease liabilities 300.0 298.0

Deferred income taxes and other long-

term liabilities 561.8 672.1

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities 5,279.5 5,457.5

-------------------------------------------------------------------------------

Total stockholders' equity 8,341.0 7,855.7

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities and stockholders'

equity $ 13,620.5 13,313.2

-------------------------------------------------------------------------------

Segment Information

As of or for the Nine Months

Three Months Ended Ended

------------------------------- -------------------------------

September September September September

(In millions) 27, 2025 28, 2024 27, 2025 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales:

Global Ceramic $ 1,104.7 1,058.0 3,219.3 3,218.4

Flooring NA 936.8 974.0 2,746.0 2,832.7

Flooring ROW 716.4 687.0 2,120.4 2,148.6

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7

-------------------------------------------------------------------------------

Operating

income (loss):

Global Ceramic $ 71.6 83.4 201.5 215.3

Flooring NA 54.4 73.0 116.3 196.3

Flooring ROW 43.8 67.8 168.3 204.3

Corporate and

intersegment

eliminations (33.1 ) (11.9 ) (64.6 ) (43.0 )

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

operating

income $ 136.7 212.3 421.5 572.9

-------------------------------------------------------------------------------

Assets:

Global Ceramic $ 5,136.6 4,892.7

Flooring NA 4,002.5 3,958.9

Flooring ROW 4,059.8 4,020.7

Corporate and

intersegment

eliminations 421.6 440.9

-------------------------------------------------------------------------------

Consolidated

assets $ 13,620.5 13,313.2

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to

Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted

Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended Nine Months Ended

------------------------------- -----------------------------

(In millions,

except per share September September September September

data) 27, 2025 28, 2024 27, 2025 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5

Adjusting items:

Restructuring,

acquisition and

integration-

related and other

costs 47.2 19.5 102.9 68.8

Software

implementation

cost write-off - 7.8 (0.4 ) 7.8

Legal

settlements,

reserves and fees 21.6 0.7 27.1 10.8

Adjustments of

indemnification

asset (0.3 ) (0.4 ) (0.5 ) 1.8

Income taxes -

adjustments of

uncertain tax

position 0.3 0.4 0.5 (1.8 )

Income tax effect

of foreign tax

regulation change - 2.9 - 2.9

Income tax effect

of adjusting

items (11.1 ) (8.9 ) (22.1 ) (20.5 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net

earnings

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 166.5 184.0 435.4 494.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted

earnings per

share

attributable to

Mohawk

Industries, Inc. $ 2.67 2.90 6.96 7.75

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average

common shares

outstanding -

diluted 62.3 63.4 62.6 63.8

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(In millions) September 27, 2025

-----------------------------------------------------------------------------

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6

Long-term debt, less current portion 1,743.3

-----------------------------------------------------------------------------

Total debt 1,918.9

Less: Cash and cash equivalents 516.2

-----------------------------------------------------------------------------

Net debt $ 1,402.7

-----------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA

Trailing

Twelve

Months

Three Months Ended Ended

---------------------------------------------------------------

December March June September September

(In millions) 31,2024 29,2025 28,2025 27,2025 27,2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests $ 93.2 72.6 146.5 108.8 421.1

Interest

expense 9.8 6.4 5.2 5.0 26.4

Income tax

expense 18.3 17.5 34.0 23.3 93.1

Net (earnings)

loss

attributable to

noncontrolling

interests - - - - -

Depreciation

and

amortization(1) 156.4 150.4 155.6 170.3 632.7

-------------------------------------------------------------------------------

EBITDA 277.7 246.9 341.3 307.4 1,173.3

Restructuring,

acquisition and

integration-

related and

other costs 20.3 20.8 25.3 30.7 97.1

Software

implementation

cost write-off 5.1 (0.4 ) - - 4.7

Impairment of

goodwill and

indefinite-

lived

intangibles 8.2 - - - 8.2

Legal

settlements,

reserves and

fees (0.9 ) 0.6 4.9 21.6 26.2

Adjustments of

indemnification

asset - - (0.1 ) (0.3 ) (0.4 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA $ 310.4 267.9 371.4 359.4 1,309.1

-------------------------------------------------------------------------------

Net debt to

adjusted EBITDA 1.1

-------------------------------------------------------------------------------

((1))Includes accelerated depreciation of $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025,

$4.1 for Q2 2025 and $16.4 for Q3 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months Ended Nine Months Ended

-------------------- ---------------------

September

(In millions) 27, 2025 September 27, 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Net sales $ 2,757.9 8,085.7

Adjustment for constant shipping

days 10.8 100.7

Adjustment for constant exchange

rates (61.2 ) (38.7 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 2,707.5 8,147.7

-------------------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

-------------------------

September 27, 2025

------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Net sales $ 1,104.7

Adjustment for constant exchange rates (27.6 )

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 1,077.1

------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Net sales $ 716.4

Adjustment for constant shipping days 10.8

Adjustment for constant exchange rates (33.7 )

---------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 693.5

---------------------------------------------------------

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

Three Months Ended

----------------------------------------

September

(In millions) 27, 2025 September 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Gross Profit $ 654.9 692.6

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 44.1 16.4

Software implementation cost write-off - 2.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit $ 699.0 711.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit as a percent of % %

net sales 25.3 26.2

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted

Selling, General and Administrative Expenses

Three Months Ended

------------------------------------------

September

(In millions) 27, 2025 September 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Selling, general and administrative

expenses $ 518.2 480.3

Adjustments to selling, general and

administrative expenses:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs (3.1 ) (3.1 )

Software implementation cost write-

off - (5.5 )

Legal settlements, reserves and fees (21.6 ) (0.7 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and

administrative expenses $ 493.5 471.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and

administrative expenses as a percent % %

of net sales 17.9 17.3

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

Three Months Ended

------------------------------------------

September

(In millions) 27, 2025 September 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Operating income $ 136.7 212.3

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 47.2 19.5

Software implementation cost write-

off - 7.8

Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income $ 205.5 240.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income as a % %

percent of net sales 7.5 8.8

-------------------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Operating income $ 71.6 83.4

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 18.2 7.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 89.8 90.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.6 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Operating income $ 54.4 73.0

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 13.5 8.1

Software implementation cost write-off - 7.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 67.9 88.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.2 % 9.1 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Operating income $ 43.8 67.8

Adjustments to segment operating income:

Restructuring, acquisition and integration-related and other

costs 15.5 4.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 59.3 71.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.3 % 10.5 %

-------------------------------------------------------------------------------

Corporate and intersegment eliminations

---------------------------------------------------------------------------

Operating (loss) $ (33.1 ) (11.9 )

Adjustments to segment operating (loss):

Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7

---------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (11.2 )

---------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before

Income Taxes

Three Months Ended

------------------------------------------

September

(In millions) 27, 2025 September 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes $ 132.1 201.8

Net earnings attributable to

noncontrolling interests - -

Adjustments to earnings including

noncontrolling interests before

income taxes:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 47.2 19.5

Software implementation cost write-

off - 7.8

Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7

Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted earnings before income

taxes $ 200.6 229.4

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

Three Months Ended

------------------------------------------

September

(In millions) 27, 2025 September 28, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense $ 23.3 39.8

Adjustments to income tax expense:

Income taxes - adjustments of

uncertain tax position (0.3 ) (0.4 )

Income tax effect of foreign tax

regulation change - (2.9 )

Income tax effect of adjusting items 11.1 8.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense $ 34.1 45.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax rate to adjusted

earnings before income taxes 17.0 % 19.8 %

-------------------------------------------------------------------------------

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der gemäß US-GAAP

erstellt und dargestellt wird, um bestimmte nicht GAAP-konforme

Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission

gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen

Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren

US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen

sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden.

Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die

von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass

diese Non-GAAP-Kennzahlen, sofern sie mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen

abgeglichen werden, den Investoren in folgender Weise helfen: Non-GAAP-

Umsatzkennzahlen unterstützen dabei, Wachstumstrends zu erkennen und Umsätze mit

früheren und zukünftigen Perioden zu vergleichen, während Non-GAAP-

Ergebniskennzahlen helfen, die langfristigen Profitabilitätstrends des

Unternehmens zu verstehen und dessen Gewinne mit früheren und zukünftigen

Perioden zu vergleichen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark

variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den

Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens

ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,

mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von

Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die

operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in

Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:

Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,

Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten

und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung

von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung

von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von

unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

