GNW-News: Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt
^CALHOUN, Georgia, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.
(NYSE: MHK) hat heute für das dritte Quartal 2025 einen Nettogewinn von 109 Mio.
USD und einen Gewinn pro Aktie (Earnings per Share,?EPS") von 1,75 USD
bekanntgegeben; der bereinigte Nettogewinn lag bei 167 Mio. USD und der
bereinigte EPS bei 2,67 USD. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2025 belief
sich auf 2,8 Milliarden USD, was einem Anstieg von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Auf bereinigter Basis blieb der Umsatz im Wesentlichen unverändert.
Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,7
Milliarden USD, einen Nettogewinn von 162 Millionen USD und einen Gewinn je
Aktie von 2,55 USD. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 184 Millionen
USD, und der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,90 USD.
Für die neun Monate bis zum 27. September 2025 beliefen sich der Nettogewinn und
der Gewinn je Aktie (EPS) auf 328 Millionen USD bzw. 5,24 USD. Der bereinigte
Nettogewinn betrug 435 Millionen USD, und der bereinigte EPS lag bei 6,96 USD.
Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2025 belief sich auf 8,1
Milliarden USD, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Auf bereinigter Basis lag der Rückgang bei 0,6 %. Für die neun Monate bis zum
28. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 8,2 Milliarden
USD. Der Nettogewinn und EPS beliefen sich auf 425 Millionen USD bzw. 6,66 USD.
Der bereinigte Nettogewinn betrug 494 Millionen USD, und der bereinigte EPS lag
bei 7,75 USD.
Zum dritten Quartal des Unternehmens erklärte Chairman und CEO Jeff Lorberbaum:
?Unser Nettoumsatz im Quartal entsprach unseren Erwartungen und lag gegenüber
dem Vorjahr auf berichteter Basis leicht darüber. Obwohl sich die
wirtschaftlichen Bedingungen in unseren Regionen im Vergleich zum vorherigen
Quartal stärker als erwartet abgeschwächt haben, sind wir der Ansicht, dass wir
unsere Märkte übertroffen haben. Unser Umsatz und unser Produktmix profitierten
weiterhin vom Erfolg unseres Premiumangebots für den Wohn- und Gewerbebereich
sowie von den Kollektionen, die in den vergangenen zwei Jahren eingeführt
wurden. Unsere Ergebnisse spiegelten die positiven Effekte laufender
Produktivitäts- und Restrukturierungsinitiativen sowie den Einfluss günstiger
Wechselkurse und geringerer Zinsaufwendungen wider, die jedoch durch höhere
Inputkosten und vorübergehende Werksschließungen geschmälert wurden. In all
unseren Märkten verbessern sich die Material- und Energiekosten inzwischen von
ihren Höchstständen, auch wenn die höheren Kosten aus dem ersten Halbjahr
weiterhin Auswirkungen auf unser Ergebnis im vierten Quartal haben werden.
Da unsere Märkte weiterhin unter Druck stehen, setzen wir gezielte Maßnahmen im
gesamten Unternehmen um, um die Performance zu steigern. Dazu zählen operative
Verbesserungen, Optimierungen administrativer Prozesse und technologische
Weiterentwicklungen. Wir schmälern unsere Kostenstruktur, ohne dabei unser
langfristiges Wachstumspotenzial für die Zeit der Markterholung zu
beeinträchtigen. Wir haben weitere Restrukturierungsmöglichkeiten identifiziert,
um weniger effiziente Assets zu konsolidieren sowie Logistikabläufe und
Verwaltungsfunktionen in unseren Segmenten zu straffen. Diese neuen Maßnahmen
werden zu jährlichen Einsparungen von rund 32 Millionen USD führen, bei
Nettoausgaben von etwa 20 Millionen USD nach Asset-Verkäufen. Zusammen mit den
bereits angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen rechnen wir in diesem Jahr mit
Einsparungen in Höhe von 110 Millionen USD.
Im Laufe des Quartals konzentrierten wir uns weiterhin auf das Management
unseres Betriebskapitals und erzielten einen freien Cashflow von rund 310
Millionen USD. Im Rahmen unserer laufenden Aktienrückkaufautorisierung haben wir
im Quartal 315.000 Aktien für rund 40 Millionen USD zurückgekauft. Seit
Jahresbeginn haben wir eigene Aktien im Wert von 108 Millionen USD
zurückgekauft.
Unsere Branche befindet sich derzeit in unterschiedlichen Phasen der Weitergabe
der Auswirkungen höherer Zölle auf importierte Produkte und sollte die
gestiegenen Produktkosten im Laufe der Zeit ausgleichen können. Wie bereits
erwähnt, begegnen wir der Situation weiterhin durch die Optimierung unserer
Lieferkette und die Umsetzung von Preisanpassungen in den betroffenen
Produktkategorien. Die Seefrachtkosten sind rückläufig und gleichen für US-
Importeure die Auswirkungen der Zölle teilweise aus. Aufgrund der jüngsten
Änderungen unterliegen Importe von technischem Holz und Laminat nun Gegenzöllen
wie andere Bodenbelagskategorien, was inländisch produzierten Produkten
zugutekommen dürfte. Da die sich entwickelnde Zolllage einige Zeit benötigen
wird, um ein Gleichgewicht zu erreichen, werden wir unsere Strategien weiterhin
an die sich ändernden Sätze und Marktbedingungen anpassen.
Der Nettoumsatz im Segment "Global Ceramic" stieg auf wie berichtet um 4,4 %
bzw. um 1,8 % auf bereinigter Basis (unter Berücksichtigung gleicher Tage und
Wechselkurse) gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments lag auf
berichteter Basis bei 6,5 % bzw. auf bereinigter Basis bei 8,1 %, bedingt durch
höhere Inputkosten, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen
wurden.
Der Nettoumsatz im Segment "Flooring Rest of the World" stieg auf berichteter
Basis um 4,3 % bzw. um 0,9 % auf bereinigter Basis (unter Berücksichtigung
gleicher Tage und Wechselkurse) gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des
Segments lag auf berichteter Basis bei 6,1 % bzw. bereinigt bei 8,3 %, was auf
den wettbewerbsintensiven Preisdruck in der Branche zurückzuführen ist.
Der Nettoumsatz im Segment "Flooring North America" ging wie berichtet im
Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % zurück. Die operative Marge des Segments lag auf
berichteter Basis bei 5,8 % bzw. bereinigt bei 7,2 %, bedingt durch höhere
Inputkosten und den wettbewerbsintensiven Preisdruck in der Branche, die
teilweise durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen wurden.
In all unseren Märkten besteht ein Mangel an verfügbarem Wohnraum, da das
Angebot mit der Bildung neuer Haushalte nicht Schritt gehalten hat. Um der
wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, müssen sowohl der Neubau als auch die
Renovierung von Wohnhäusern ausgeweitet werden, was zugleich den Inflationsdruck
auf dem Wohnungsmarkt verringern wird. Die meisten Zentralbanken haben ihren
Schwerpunkt von der Inflationsbekämpfung auf die Förderung des
Wirtschaftswachstums verlagert. Sinkende Zinssätze in den USA und weltweit
dürften nach und nach zu einem Anstieg der Immobilienverkäufe und
Renovierungstätigkeiten führen. Auch wenn wir davon ausgehen, dass diese
Maßnahmen dem Wohnungsmarkt langfristig zugutekommen werden, konzentrieren wir
uns weiterhin darauf, die beeinflussbaren Aspekte unseres Geschäfts zu
optimieren, darunter unsere Vertriebsstrategien, Produktinnovationen und
operative Produktivität. Unsere zuvor angekündigten Restrukturierungsinitiativen
wirken sich weiterhin positiv auf unsere Ergebnisse aus, da sie unsere Abläufe
straffen und unsere Kostenstruktur senken. Wir nutzen die Breite unseres
Produktportfolios, unsere Vertriebsstärken und unsere branchenführenden Marken,
um unsere Beziehungen zu bestehenden und neuen Kunden auszubauen. Unser
Produktbandbreite profitiert weiterhin von unseren Premiumkollektionen und dem
gewerblichen Vertrieb, was einen Teil des Preisdrucks in unseren Märkten
abfedert. Wir steuern die Auswirkungen der Zölle auf unser in die USA
importiertes Produktangebot durch Preisanpassungen und Optimierungen der
Lieferkette und stärken zugleich den Wert unserer inländischen Produktion. Auf
Grundlage der aktuellen Entwicklungen in unseren Regionen gehen wir davon aus,
dass das Marktvolumen bis zum Jahresende verhalten bleiben wird. Unter
Berücksichtigung dieser Faktoren erwarten wir für das vierte Quartal einen
bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 1,90 USD und 2,00 USD, bei einem
zusätzlichen Versandtag und unter Ausschluss etwaiger Restrukturierungs- oder
anderer einmaliger Aufwendungen.
Seit mehr als drei Jahren wird die Bodenbelagsbranche sowohl durch Verbraucher
beeinflusst, die größere, nicht zwingend notwendige Anschaffungen aufschieben,
als auch durch niedrige Immobilienverkäufe, die zu einem Rückgang von Neubauten
und Renovierungstätigkeiten geführt haben. Die Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt
hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Branche: US-Verbraucher geben im
ersten Jahr nach dem Kauf einer Immobilie Schätzungen zufolge rund das Fünffache
für die Renovierung ihrer Bodenbeläge aus als Haushalte, die nicht umgezogen
sind. Sinkende Zinssätze, steigendes verfügbares Einkommen und höhere
Immobilienwerte dürften in unseren Märkten zu mehr Immobilienverkäufen und
Renovierungen führen. Der Wohnungsbestand in unseren Regionen altert und
erfordert umfassende Renovierungen, um den Immobilienwert zu erhalten. Im
Verlauf dieses Zyklus haben wir unsere Abläufe, unsere Kostenstruktur und unser
Produktangebot verbessert, um von der künftigen Markterholung zu profitieren.
Auch wenn der Wendepunkt weiterhin schwer vorherzusagen ist, sprechen die
Marktgrundlagen, die erhebliche aufgestaute Nachfrage und Mohawks einzigartige
Unternehmensstärken für ein langfristig profitables Wachstum."
ÜBER MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der in
rund 180 Ländern Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen
anbietet. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir die operative Präsenz des
Unternehmens mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien
und Asien erweitert. Unsere vertikal integrierten Fertigungs- und
Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von
Keramikfliesen, Teppichen, Laminat, Holz, Stein und Vinylböden. Mit unserer
branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien
entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle
Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den
bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,
Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,
Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.
Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die
Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und
Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die
Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"
oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-
Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung
angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein
unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da
diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,
die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und
unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, sind unter anderem:
Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen; die
Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-,
Rohstoff- und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den
Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung;
Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von
Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen;
Identifizierung und Abschluss von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern
überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit;
Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Geschäftstätigkeit; Steuern und
Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;
geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Änderungen in den
Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die
in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission) und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.
Telefonkonferenz am Freitag, den 24. Oktober 2025, um 11:00 Uhr Eastern Time
Um über das Internet an der Telefonkonferenz teilzunehmen, besuchen Sie bitte
https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-3rd-quarter-
2025-earnings-call. Um telefonisch an der Telefonkonferenz teilzunehmen,
registrieren Sie sich bitte im Voraus
unter https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c. Sie können auch am Tag
des Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843
(international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten.
Für Teilnehmer, die den Anruf zur angegebenen Zeit nicht verfolgen können, steht
die Aufzeichnung bis zum 21. November 2025 zur Verfügung. Der Zugriff erfolgt
über die Rufnummer 1-877-344-7529 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088
(international) unter Angabe der Konferenz-ID Nr. 9747441. Die Telefonkonferenz
wird archiviert und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte?Investors" auf
mohawkind.com als Aufzeichnung abgerufen werden.
Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer - (706) 624-2239
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
Three Months Ended Nine Months Ended
-------------------------------- ----------------------------
(In millions,
except per share September September September September
data) 27, 2025 28, 2024 27, 2025 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7
Cost of sales 2,103.0 2,026.4 6,133.2 6,133.8
-------------------------------------------------------------------------------
Gross profit 654.9 692.6 1,952.5 2,065.9
Selling, general
and
administrative
expenses 518.2 480.3 1,531.0 1,493.0
-------------------------------------------------------------------------------
Operating income 136.7 212.3 421.5 572.9
Interest expense 5.0 11.2 16.6 38.6
Other (income)
and expense, net (0.4 ) (0.7 ) 2.2 (0.2 )
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before
income taxes 132.1 201.8 402.7 534.5
Income tax
expense 23.3 39.8 74.8 109.9
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests 108.8 162.0 327.9 424.6
Net earnings
attributable to
noncontrolling
interests - - - 0.1
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
attributable to
Mohawk
Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5
-------------------------------------------------------------------------------
Basic earnings
per share
attributable to
Mohawk
Industries, Inc. $ 1.75 2.57 5.26 6.69
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
basic 62.0 63.1 62.3 63.5
-------------------------------------------------------------------------------
Diluted earnings
per share
attributable to
Mohawk
Industries, Inc. $ 1.75 2.55 5.24 6.66
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
diluted 62.3 63.4 62.6 63.8
-------------------------------------------------------------------------------
Other Financial Information
Three Months Ended Nine Months Ended
------------------------------- ------------------------------
September September September September
(In millions) 27, 2025 28, 2024 27, 2025 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Net cash
provided by
operating
activities $ 386.6 319.6 596.6 736.9
Less: Capital
expenditures 76.3 115.4 245.6 293.6
-------------------------------------------------------------------------------
Free cash flow $ 310.3 204.2 351.0 443.3
-------------------------------------------------------------------------------
Depreciation and
amortization $ 170.3 156.2 476.3 481.9
-------------------------------------------------------------------------------
MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
September
(In millions) 27, 2025 September 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
ASSETS
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 516.2 424.0
Receivables, net 2,249.6 2,043.4
Inventories 2,692.9 2,612.1
Prepaid expenses and other current
assets 548.9 541.9
-------------------------------------------------------------------------------
Total current assets 6,007.6 5,621.4
Property, plant and equipment, net 4,678.8 4,750.5
Right of use operating lease assets 401.1 392.4
Goodwill 1,198.7 1,168.6
Intangible assets, net 834.2 850.7
Deferred income taxes and other non-
current assets 500.1 529.6
-------------------------------------------------------------------------------
Total assets $ 13,620.5 13,313.2
-------------------------------------------------------------------------------
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
Current liabilities:
Short-term debt and current portion of
long-term debt $ 175.6 465.3
Accounts payable and accrued expenses 2,379.6 2,194.1
Current operating lease liabilities 119.2 111.6
-------------------------------------------------------------------------------
Total current liabilities 2,674.4 2,771.0
Long-term debt, less current portion 1,743.3 1,716.4
Non-current operating lease liabilities 300.0 298.0
Deferred income taxes and other long-
term liabilities 561.8 672.1
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities 5,279.5 5,457.5
-------------------------------------------------------------------------------
Total stockholders' equity 8,341.0 7,855.7
-------------------------------------------------------------------------------
Total liabilities and stockholders'
equity $ 13,620.5 13,313.2
-------------------------------------------------------------------------------
Segment Information
As of or for the Nine Months
Three Months Ended Ended
------------------------------- -------------------------------
September September September September
(In millions) 27, 2025 28, 2024 27, 2025 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Net sales:
Global Ceramic $ 1,104.7 1,058.0 3,219.3 3,218.4
Flooring NA 936.8 974.0 2,746.0 2,832.7
Flooring ROW 716.4 687.0 2,120.4 2,148.6
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
net sales $ 2,757.9 2,719.0 8,085.7 8,199.7
-------------------------------------------------------------------------------
Operating
income (loss):
Global Ceramic $ 71.6 83.4 201.5 215.3
Flooring NA 54.4 73.0 116.3 196.3
Flooring ROW 43.8 67.8 168.3 204.3
Corporate and
intersegment
eliminations (33.1 ) (11.9 ) (64.6 ) (43.0 )
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
operating
income $ 136.7 212.3 421.5 572.9
-------------------------------------------------------------------------------
Assets:
Global Ceramic $ 5,136.6 4,892.7
Flooring NA 4,002.5 3,958.9
Flooring ROW 4,059.8 4,020.7
Corporate and
intersegment
eliminations 421.6 440.9
-------------------------------------------------------------------------------
Consolidated
assets $ 13,620.5 13,313.2
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to
Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted
Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.
Three Months Ended Nine Months Ended
------------------------------- -----------------------------
(In millions,
except per share September September September September
data) 27, 2025 28, 2024 27, 2025 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
attributable to
Mohawk
Industries, Inc. $ 108.8 162.0 327.9 424.5
Adjusting items:
Restructuring,
acquisition and
integration-
related and other
costs 47.2 19.5 102.9 68.8
Software
implementation
cost write-off - 7.8 (0.4 ) 7.8
Legal
settlements,
reserves and fees 21.6 0.7 27.1 10.8
Adjustments of
indemnification
asset (0.3 ) (0.4 ) (0.5 ) 1.8
Income taxes -
adjustments of
uncertain tax
position 0.3 0.4 0.5 (1.8 )
Income tax effect
of foreign tax
regulation change - 2.9 - 2.9
Income tax effect
of adjusting
items (11.1 ) (8.9 ) (22.1 ) (20.5 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted net
earnings
attributable to
Mohawk
Industries, Inc. $ 166.5 184.0 435.4 494.3
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted diluted
earnings per
share
attributable to
Mohawk
Industries, Inc. $ 2.67 2.90 6.96 7.75
-------------------------------------------------------------------------------
Weighted-average
common shares
outstanding -
diluted 62.3 63.4 62.6 63.8
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Total Debt to Net Debt
(In millions) September 27, 2025
-----------------------------------------------------------------------------
Short-term debt and current portion of long-term debt $ 175.6
Long-term debt, less current portion 1,743.3
-----------------------------------------------------------------------------
Total debt 1,918.9
Less: Cash and cash equivalents 516.2
-----------------------------------------------------------------------------
Net debt $ 1,402.7
-----------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA
Trailing
Twelve
Months
Three Months Ended Ended
---------------------------------------------------------------
December March June September September
(In millions) 31,2024 29,2025 28,2025 27,2025 27,2025
-------------------------------------------------------------------------------
Net earnings
including
noncontrolling
interests $ 93.2 72.6 146.5 108.8 421.1
Interest
expense 9.8 6.4 5.2 5.0 26.4
Income tax
expense 18.3 17.5 34.0 23.3 93.1
Net (earnings)
loss
attributable to
noncontrolling
interests - - - - -
Depreciation
and
amortization(1) 156.4 150.4 155.6 170.3 632.7
-------------------------------------------------------------------------------
EBITDA 277.7 246.9 341.3 307.4 1,173.3
Restructuring,
acquisition and
integration-
related and
other costs 20.3 20.8 25.3 30.7 97.1
Software
implementation
cost write-off 5.1 (0.4 ) - - 4.7
Impairment of
goodwill and
indefinite-
lived
intangibles 8.2 - - - 8.2
Legal
settlements,
reserves and
fees (0.9 ) 0.6 4.9 21.6 26.2
Adjustments of
indemnification
asset - - (0.1 ) (0.3 ) (0.4 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted EBITDA $ 310.4 267.9 371.4 359.4 1,309.1
-------------------------------------------------------------------------------
Net debt to
adjusted EBITDA 1.1
-------------------------------------------------------------------------------
((1))Includes accelerated depreciation of $5.3 for Q4 2024, $5.4 for Q1 2025,
$4.1 for Q2 2025 and $16.4 for Q3 2025.
Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales
Three Months Ended Nine Months Ended
-------------------- ---------------------
September
(In millions) 27, 2025 September 27, 2025
-------------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Net sales $ 2,757.9 8,085.7
Adjustment for constant shipping
days 10.8 100.7
Adjustment for constant exchange
rates (61.2 ) (38.7 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 2,707.5 8,147.7
-------------------------------------------------------------------------------
Three Months Ended
-------------------------
September 27, 2025
------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Net sales $ 1,104.7
Adjustment for constant exchange rates (27.6 )
------------------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 1,077.1
------------------------------------------------------------------
Flooring ROW
Net sales $ 716.4
Adjustment for constant shipping days 10.8
Adjustment for constant exchange rates (33.7 )
---------------------------------------------------------
Adjusted net sales $ 693.5
---------------------------------------------------------
Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
Three Months Ended
----------------------------------------
September
(In millions) 27, 2025 September 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Gross Profit $ 654.9 692.6
Adjustments to gross profit:
Restructuring, acquisition and
integration-related and other costs 44.1 16.4
Software implementation cost write-off - 2.3
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit $ 699.0 711.3
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted gross profit as a percent of % %
net sales 25.3 26.2
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted
Selling, General and Administrative Expenses
Three Months Ended
------------------------------------------
September
(In millions) 27, 2025 September 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Selling, general and administrative
expenses $ 518.2 480.3
Adjustments to selling, general and
administrative expenses:
Restructuring, acquisition and
integration-related and other costs (3.1 ) (3.1 )
Software implementation cost write-
off - (5.5 )
Legal settlements, reserves and fees (21.6 ) (0.7 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and
administrative expenses $ 493.5 471.0
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted selling, general and
administrative expenses as a percent % %
of net sales 17.9 17.3
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income
Three Months Ended
------------------------------------------
September
(In millions) 27, 2025 September 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Mohawk Consolidated
Operating income $ 136.7 212.3
Adjustments to operating income:
Restructuring, acquisition and
integration-related and other costs 47.2 19.5
Software implementation cost write-
off - 7.8
Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income $ 205.5 240.3
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted operating income as a % %
percent of net sales 7.5 8.8
-------------------------------------------------------------------------------
Global Ceramic
Operating income $ 71.6 83.4
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and other
costs 18.2 7.4
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 89.8 90.8
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.1 % 8.6 %
-------------------------------------------------------------------------------
Flooring NA
Operating income $ 54.4 73.0
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and other
costs 13.5 8.1
Software implementation cost write-off - 7.8
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 67.9 88.9
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net sales 7.2 % 9.1 %
-------------------------------------------------------------------------------
Flooring ROW
Operating income $ 43.8 67.8
Adjustments to segment operating income:
Restructuring, acquisition and integration-related and other
costs 15.5 4.0
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income $ 59.3 71.8
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.3 % 10.5 %
-------------------------------------------------------------------------------
Corporate and intersegment eliminations
---------------------------------------------------------------------------
Operating (loss) $ (33.1 ) (11.9 )
Adjustments to segment operating (loss):
Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7
---------------------------------------------------------------------------
Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (11.2 )
---------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before
Income Taxes
Three Months Ended
------------------------------------------
September
(In millions) 27, 2025 September 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Earnings before income taxes $ 132.1 201.8
Net earnings attributable to
noncontrolling interests - -
Adjustments to earnings including
noncontrolling interests before
income taxes:
Restructuring, acquisition and
integration-related and other costs 47.2 19.5
Software implementation cost write-
off - 7.8
Legal settlements, reserves and fees 21.6 0.7
Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.4 )
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted earnings before income
taxes $ 200.6 229.4
-------------------------------------------------------------------------------
Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
Three Months Ended
------------------------------------------
September
(In millions) 27, 2025 September 28, 2024
-------------------------------------------------------------------------------
Income tax expense $ 23.3 39.8
Adjustments to income tax expense:
Income taxes - adjustments of
uncertain tax position (0.3 ) (0.4 )
Income tax effect of foreign tax
regulation change - (2.9 )
Income tax effect of adjusting items 11.1 8.9
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax expense $ 34.1 45.4
-------------------------------------------------------------------------------
Adjusted income tax rate to adjusted
earnings before income taxes 17.0 % 19.8 %
-------------------------------------------------------------------------------
Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der gemäß US-GAAP
erstellt und dargestellt wird, um bestimmte nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission
gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen
Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren
US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen
sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden.
Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die
von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass
diese Non-GAAP-Kennzahlen, sofern sie mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen
abgeglichen werden, den Investoren in folgender Weise helfen: Non-GAAP-
Umsatzkennzahlen unterstützen dabei, Wachstumstrends zu erkennen und Umsätze mit
früheren und zukünftigen Perioden zu vergleichen, während Non-GAAP-
Ergebniskennzahlen helfen, die langfristigen Profitabilitätstrends des
Unternehmens zu verstehen und dessen Gewinne mit früheren und zukünftigen
Perioden zu vergleichen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark
variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den
Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens
ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,
mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von
Übernahmen.
Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die
operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in
Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen
Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:
Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,
Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten
und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung
von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung
von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von
unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.
