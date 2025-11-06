Mohawk Industries Aktie
GNW-News: Mohawk Industries kündigt geplanten Führungswechsel an
^Finanzvorstand James F. Brunk wird im kommenden Jahr in den Ruhestand treten
Nicholas P. Manthey wird Brunk ab dem 1. April 2026 als neuer CFO nachfolgen
CALHOUN, Georgia, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.
(NYSE: MHK) hat heute bekannt gegeben, dass James F. Brunk, Finanzvorstand des
Unternehmens, mit Wirkung zum 1. April 2026 in den Ruhestand treten wird.
Nicholas P. Manthey, Vice President Corporate Finance and Investor Relations,
wird Herrn Brunk als neuer Finanzvorstand von Mohawk nachfolgen.
?Es war mir eine Ehre, als CFO bei Mohawk tätig zu sein, und ich bin stolz auf
die Fortschritte, die unser Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren erzielt
hat, in denen wir uns zum weltweit führenden Anbieter von Bodenbelägen
entwickelt haben", sagt Brunk.?Ich bin unserem Führungsteam und unserem
Finanzteam für ihre hervorragende Arbeit sehr dankbar. Ich hatte das Vergnügen,
mit außergewöhnlichen Menschen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, und diese
Beziehungen waren der erfüllendste Teil meiner Tätigkeit. Ich bin stolz auf
alles, was wir als Team erreicht haben."
Brunk hat eng mit Manthey zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang
sicherzustellen, und wird Mohawk nach seinem Ruhestand in einer beratenden
Führungsfunktion unterstützen.
?Ich schätze Jims zahlreiche Beiträge zu Mohawks Erfolg sehr", sagt Jeffrey S.
Lorberbaum, Chairman und Chief Executive Officer.?Seine Führungsstärke war
entscheidend dafür, dass Mohawk durch den Eintritt in neue Märkte, die
Integration bedeutender Übernahmen und die weltweite Geschäftsausweitung zum
größten Bodenbelagsunternehmen der Welt geworden ist. Jim hat Mohawk mit einem
engagierten Team talentierter Fachkräfte und einer soliden Finanzbasis in eine
Position gebracht, auf der das Unternehmen auf seinen jahrelangen Erfolgen
aufbauen und sein zukünftiges Wachstum weiter vorantreiben kann."
?Seit Nick Teil unseres Unternehmens geworden ist, hat er gemeinsam mit unserem
Führungsteam daran gearbeitet, das Geschäft weiter zu verbessern. Ich bin
überzeugt, dass er über die Erfahrung und die Fähigkeiten verfügt, um als unser
nächster Finanzvorstand exzellente Ergebnisse zu erzielen", sagt Lorberbaum.
?Nick verfügt über einen tiefgreifenden und vielseitigen Finanzhintergrund mit
jahrzehntelanger Erfahrung in internationalen Industrie- und
Technologieunternehmen. Er hat eng mit unserem globalen Finanzteam und den
Segmentleitungen zusammengearbeitet, um ein umfassendes Verständnis unserer
weltweiten Geschäftsaktivitäten zu gewinnen."
Manthey trat 2020 in Mohawks Segment Flooring North America als Finanzvorstand
des Segments ein und war seither als Vice President Corporate Finance and
Investor Relations für Mohawk tätig. Bevor Manthey zu Mohawk kam, erweiterte er
seine Finanz- und Führungskompetenzen bei Bridgestone und Intel, wo er in
analytischen und strategischen operativen Funktionen tätig war und
Führungspositionen sowohl in den USA als auch in Lateinamerika innehatte.
?Mohawk ist ein starkes Unternehmen mit großem Potenzial, und ich freue mich
sehr über diese Chance", sagt Manthey.?Wir verfügen im gesamten Unternehmen
über ein herausragendes Finanzteam. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen
neue Möglichkeiten zur Stärkung unseres Geschäfts zu identifizieren und mit
unserem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um herausragende Ergebnisse für unsere
Aktionäre zu erzielen."
ÜBER MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries ist ein weltweit führender Hersteller von Bodenbelägen, der in
rund 180 Ländern Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen
anbietet. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir die operative Präsenz des
Unternehmens mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa, Südamerika, Ozeanien
und Asien erweitert. Unsere vertikal integrierten Fertigungs- und
Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von
Keramikfliesen, Teppichen, Laminat, Holz, Stein und Vinylböden. Mit unserer
branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien
entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle
Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den
bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,
Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,
Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.
Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die
Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und
Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die
Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"
oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-
Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der
Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung
angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein
unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da
diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das
Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,
die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen
können, dass zukünftige Ergebnisse von bisherigen Entwicklungen sowie von
unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, umfassen unter anderem -
jedoch nicht ausschließlich - folgende Punkte: Änderungen der wirtschaftlichen
oder branchenspezifischen Rahmenbedingungen; die Auswirkungen von Zöllen;
Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-, Rohstoff- und anderen
Inputkosten; Inflation und Deflation in den Verbrauchermärkten;
Währungsschwankungen; Energiekosten und -verfügbarkeit; Zeitpunkt und Höhe der
Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die
Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und
Abschluss von Akquisitionen zu vorteilhaften Bedingungen (sofern überhaupt
möglich); Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit;
Einführung neuer Produkte; Rationalisierung von Betriebsabläufen; Steuern und
Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;
geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den
Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie andere Risiken, die in den
bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten und
öffentlichen Mitteilungen von Mohawk genannt sind.
Kontakt: Robert Webb, Corporate Communications, 706.624.2050
Â°
