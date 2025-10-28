GNW-News: Neinor Homes schließt ABB in Höhe von 140 Mio. ? ab und erwartet weitere Wachstumschancen auf dem florierenden spanischen Wohnungsmarkt

^MADRID, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neinor hat im Rahmen eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (ABB) durch die Ausgabe von 8.900.190

neuen Aktien zu 15,73 EUR pro Aktie erfolgreich 140 Mio. EUR aufgenommen.

Orion, der größte Aktionär von Neinor, zeichnete 100 Mio. EUR und bekräftigte

damit sein langfristiges Engagement für das Unternehmen und sein Vertrauen in

dessen eigenkapitaleffiziente Wachstumsstrategie.

Weitere 40 Mio. EUR wurden von bestehenden Aktionären gezeichnet, die das

Unternehmen nach der im Juni erfolgreich durchgeführten ABB-Transaktion über

229 Mio. EUR weiterhin unterstützen.

Spanien ist nach wie vor einer der stabilsten Wohnimmobilienmärkte weltweit, da

er strukturell unterversorgt ist, einen geringen Verschuldungsgrad aufweist und

überzeugende langfristige Wachstumschancen in einem stark fragmentierten Markt

bietet.

In den letzten 2,5 Jahren haben Neinor und seine strategischen Partner

Grundstückskäufe im Wert von mehr als 2.700 Mio. EUR realisiert, um rund 31.000

Wohneinheiten zu entwickeln und opportunistische Renditen zu erzielen.

Da die Akquisition von AEDAS vollständig finanziert ist, plant Neinor, den

Nettoerlös zu verwenden, um weitere Wachstumsmöglichkeiten in den Segmenten

Build-to-Sell und Alternatives Wohnen zu verfolgen.

Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes, kommentierte:?Wir sind sehr

zufrieden mit dem Ergebnis dieser Transaktion und der anhaltenden Unterstützung

durch Orion, die einmal mehr ihr Vertrauen in die langfristige Strategie und das

Wachstumspotenzial von Neinor unter Beweis stellt, sowie durch institutionelle

Investoren, die ihre Unterstützung bekräftigt haben. Mit dem Erlös können wir

unsere Expansion in den attraktivsten Segmenten des spanischen Marktes

fortsetzen und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für den Kapitaleinsatz

beibehalten."

Jordi Argemí, stellvertretender CEO und CFO, erklärte:?Diese Kapitalerhöhung

stärkt die Bilanz von Neinor weiter und ermöglicht uns eine bessere Umsetzung

der derzeit in der Analyse befindlichen Pipeline. Die Beteiligung unseres

Hauptaktionärs zusammen mit anderen langfristigen institutionellen Investoren

verdeutlicht das große Vertrauen in die Strategie, die Umsetzung und das

Wertschöpfungspotenzial von Neinor. Nachdem Orion bereits 2023 50 Mio. EUR in das

Vermögensverwaltungsgeschäft von Neinor investiert hat, ist die Beteiligung an

dieser Transaktion ein erneuter Beweis für dessen Engagement für das Unternehmen

und seine langfristige Vision."

* Die vollständige behördliche Bekanntmachung finden Sie auf der Webseite von

Neinor (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-

notifications/other-relevant-information/)

Weitere Informationen:

NEINOR HOMES

Abteilung für Investor Relations

investor.relations@neinorhomes.com

H/ADVISORS MAITLAND

NeinorHomes@h-advisors.global

David Sturken +44 7990 595 913

Billy Moran +44 7554 912 008