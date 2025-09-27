GNW-News: Nur noch ein Jahr! Vorbereitungen für den 48. WorldSkills-Wettbewerb in vollem Gange

^SHANGHAI, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 22. September startete Shanghai

mit einer feierlichen Zeremonie den einjährigen Countdown für den 48.

WorldSkills-Wettbewerb, der vom 22. bis 27. September 2026 in Shanghai, China,

stattfinden wird. Damit begann der?Endspurt" für den weltweit führenden

Berufswettbewerb für junge Talente.

Um die Vorbereitungen für den 48. WorldSkills-Wettbewerb voranzutreiben, hat der

Staatsrat Chinas eine Führungsgruppe und ein Organisationskomitee für den

Wettbewerb eingerichtet. In Shanghai wurde das WorldSkills Shanghai 2026

Executive Bureau eingerichtet, um die Umsetzung spezifischer Aufgaben zu

überwachen. Derzeit verläuft die gesamte organisatorische Arbeit für den

Wettbewerb ordnungsgemäß und zügig.

Die bevorstehende Ausgabe in Shanghai wird 64 Wettbewerbe umfassen, darunter 57

traditionelle Kategorien aus sechs Hauptbereichen. Um sich an die sich wandelnde

Landschaft neuer Branchen und Kompetenzen anzupassen, werden auch neue

Kategorien wie Schienenfahrzeugtechnik und intelligente Sicherheitstechnik

eingeführt, wodurch diese WorldSkills-Wettbewerbe hinsichtlich der

Veranstaltungsvielfalt möglicherweise die bislang umfangreichsten werden. Die

Teilnahmepakete für Mitglieder der WorldSkills Shanghai 2026 sind fertiggestellt

und werden auf der WorldSkills-Generalversammlung in Kroatien am 13. Oktober

vorgestellt. Die Online-Anmeldung beginnt am 13. November.

Die Rekrutierung von Freiwilligen für den 48. WorldSkills-Wettbewerb hat

offiziell begonnen. Die Freiwilligen von WorldSkills werden an wichtigen

Standorten wie Flughäfen, Hochgeschwindigkeitsbahnhöfen, Wettkampfstätten und

Hotels eingesetzt und sind während der gesamten Veranstaltung für die Sicherheit

der Wettkämpfe, den Empfang ausländischer Gäste und die Unterstützung der

Veranstaltung verantwortlich.

Die Werbekampagnen für den WorldSkills-Wettbewerb gewinnen zunehmend an Dynamik.

Am 15. Juli gab das WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau die Ernennung des

jungen chinesischen Schauspielers Xiao Zhan zum Werbebotschafter für die

Veranstaltung bekannt. Verwandte Hashtags haben über 500 Millionen Aufrufe

erzielt, was diese Kampagne zur größten Werbekampagne in der Geschichte des

WorldSkills-Wettbewerbs macht und das öffentliche Bewusstsein erheblich

gesteigert hat. Im Juni begleitete die Flagge der WorldSkills Chinas bemannte

Tauchkapsel?Jiaolong" auf einer Tiefsee-Mission und symbolisierte damit die

unendlichen Möglichkeiten der Erforschung von Fertigkeiten. Das Werbevideo

?Skill Venture" für die WorldSkills Shanghai 2026 wurde veröffentlicht. Aus der

Perspektive junger Menschen zeigt das Video Begegnungen mit verschiedenen

Fertigkeiten und präsentiert den Reiz dieser Fertigkeiten.

Als weltweit führender Berufswettbewerb hat WorldSkills Shanghai 2026 eine

Vielzahl von Sponsoren angezogen. Das Sponsoring-Programm wurde gestartet. Vier

nationale strategische Sponsoren, nämlich die Industrial and Commercial Bank of

China (ICBC), die Bank of Communications, SAIC Motor und BOSS Zhipin, haben ihre

Unterstützungspläne für den WorldSkills-Wettbewerb vorgestellt und damit dieser

globalen Feier der Fertigkeiten einen kräftigen Impuls verliehen.

Um den Geist der Handwerkskunst in der Gesellschaft weiter zu fördern und ein

Umfeld zu schaffen, in dem handwerkliches Können geschätzt wird, hat das

WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau zehn hochqualifizierte chinesische

Talente, darunter Zhuang Qiufeng, Ke Shuichang und Xie Huixuan, zu Dream

Ambassadors ernannt und ihnen Ernennungsurkunden überreicht. Nach Angaben des

Exekutivbüros werden diese Botschafter als Vorbilder für berufliche Fähigkeiten

fungieren und sich bei großen Werbeveranstaltungen zu den WorldSkills Shanghai

2026 für den Grundsatz?Master Skills Change Your Future" (Meisterhafte

Fähigkeiten verändern Ihre Zukunft) einsetzen.

In einem Jahr werden sich junge, hochqualifizierte Talente aus aller Welt in

Shanghai auf dieser renommierten globalen Bühne versammeln - wo Wettbewerb

Innovation fördert und Zusammenarbeit neue Kapitel in der Welt der Fertigkeiten

aufschlägt.

Quelle: WorldSkills Shanghai 2026 Exekutivbüro

