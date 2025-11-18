GNW-News: Parallels RAS 21.0: Mehr Flexibilität und Effizienz für digitale Arbeitsbereiche

^ALZENAU, Deutschland, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels

(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von

plattformübergreifenden Virtualisierungs- und Digital-Workplace-Lösungen, führt

heute Parallels RAS (Remote Application Server) 21.0

(https://www.parallels.com/products/ras/remote-application-server/) zur

Bereitstellung von Anwendungen und Desktops ein. Die neueste Version seiner

sicheren und flexiblen Lösung Parallels RAS 21.0 ermöglicht es Unternehmen, ihre

IT zu modernisieren, hybride Belegschaften zu unterstützen und nahtlos über

lokale, Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu skalieren.

?Parallels RAS 21.0 bietet wichtige Neuerungen, die den sich wandelnden

Prioritäten von IT-Verantwortlichen gerecht werden, die ein Gleichgewicht

zwischen Sicherheit, Produktivität und Kosteneffizienz anstreben", so Prashant

Ketkar, Chief Technology and Product Officer bei Parallels.?Diese Version

unterstreicht unser Engagement, Unternehmen eine einheitliche digitale

Arbeitsumgebung zu bieten, die eine vereinfachte Bereitstellung, intelligente

Automatisierung und Sicherheit auf Unternehmensniveau ermöglicht."

Weiterentwicklung der hybriden Arbeit

Parallels RAS 21.0 erhöht die Flexibilität von Hybrid-Cloud-Bereitstellungen

durch eine tiefere Integration in Microsoft Azure und andere Multi-Cloud-

Plattformen. Dadurch können IT-Teams Ressourcen in verschiedenen Umgebungen

einfacher bereitstellen, skalieren und verwalten. Endbenutzer profitieren von

einem nahtloseren digitalen Arbeitsbereich mit verbesserten Web-Client-

Funktionen, optimierter Geräteumleitung und stärkeren Sicherheitsmaßnahmen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

* Flexibilität der Hybrid Cloud: Parallels RAS 21.0 vereinfacht die

Bereitstellung und Skalierung von Workloads in lokalen und Cloud-Umgebungen.

Nutzer profitieren von der erweiterten Integration mit Azure Virtual Desktop

(AVD) und Multi-Cloud-Plattformen. Außerdem unterstützt die neue Version

Windows Server 2025 als Hyper-V-Anbieter, sowohl in Standalone- als auch in

Cluster-Konfigurationen. Das ermöglicht eine reibungslose Einführung der

neuesten Microsoft-Servertechnologie. Der Parallels Client für Windows

unterstützt jetzt auch die Windows-App von Microsoft für AVD und bereitet

Unternehmen auf die Einstellung der Remote Desktop App im Jahr 2026 vor.

* Verbesserte Benutzererfahrung: Die aktualisierte Web- und Client-Erfahrung

bietet Benutzern einen reibungsloseren und zuverlässigeren Arbeitsbereich.

Der aktualisierte Web-Client sorgt für optimierte Browserleistung. Die

richtliniengesteuerte URL-Umleitung leitet Benutzer während Migrationen oder

Wartungsarbeiten automatisch zu neuen Farmen weiter, wodurch Supportanfragen

reduziert werden. Außerdem sehen IT-Verantwortliche nun bei einer

Wiederverbindung einen ausgegrauten Desktop, während sie Sitzungen nach

Netzwerkunterbrechungen wiederherstellen. Dadurch gewährleisten sie

Konsistenz über Anwendungen und Desktops hinweg. Außerdem bieten Mobile

Clients nun die gleichen intuitiven Optionen zur Umleitung lokaler

Ressourcen wie Desktop-Clients, darunter Sound, Zwischenablage, Kamera und

andere Peripheriegeräte. Von IGEL verwaltete Endpunkte unterstützen die

automatische Anmeldung und den automatischen Start des Clients beim Booten.

Damit bieten sienahtlosen Zugriff auf Peripheriegeräte und Ressourcen.

* Zusätzliche Sicherheitsfunktionen: Parallels RAS 21.0 stärkt die

Unternehmenssicherheit mit granularen Kontrollen und Zero-Trust-fähigen

Funktionen. Dazu gehört die Integration von Windows Credential Manager.

Damit können IT-Verantwortliche Benutzeranmeldedaten sicher speichern und

verwalten. Die verbesserte Multi-Faktor-Authentifizierung erfasst Client-IP-

Adressen und übergibt sie als RADIUS-Attribute für die kontextbezogene

Zugriffskontrolle. Die bedingte RADIUS-Automatisierung ermöglicht eine

regelbasierte, benutzerspezifische Authentifizierung. Außerdem ist eine fein

abgestufte Umleitung der Zwischenablage möglich, um die Datenfreigabe und

-weiterleitung präzise zu kontrollieren und so die Sicherheit und

Produktivität zu verbessern.

* Vereinfachtes IT-Management: Neue Tools und Automatisierung verbessern die

Transparenz und Effizienz für IT-Teams. Das Cloud Cost Insight Dashboard

bietet detaillierte Einblicke in die AVD-Nutzung und hilft bei der

Optimierung der Cloud-Ausgaben. Die erweiterte API- und PowerShell-

Unterstützung automatisiert und verwaltet groß angelegte Bereitstellungen.

Administratoren profitieren vor allem von der vereinfachten Verwaltung

mehrerer Domänen, der Überprüfung von Domänenanmeldedaten während der

Vorlagenerstellung und der Möglichkeit, verwaiste Hosts Host-Pools neu

zuzuweisen, ohne sie zu löschen.

* Plattformbereitschaft und Barrierefreiheit: Parallels RAS 21.0 gewährleistet

Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Barrierefreiheit in allen Umgebungen.

Die Unterstützung für macOS Tahoe 26, iOS /iPadOS 26 und das aktualisierte

FSLogix sorgt dafür, dass Bereitstellungen aktuell und sicher bleiben.

Kontinuierliche Updates der Kernkomponenten und Drittanbieterpakete in der

HALB-Appliance gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit und

Kompatibilität. Verbesserungen der Barrierefreiheit im Web-Client und im

Benutzerportal entsprechen den VPAT 2.5-Richtlinien und der WCAG 2.2 Level

AA-Konformität und unterstützen Benutzer mit Seh- oder

Motorikbeeinträchtigungen.

?IT-Führungskräfte konzentrieren sich zunehmend auf Tools, die die Komplexität

der Verwaltung verteilter Anwendungen und Desktops in lokalen und Cloud-

Umgebungen vereinfachen. Sie sollen ein Gleichgewicht zwischen Skalierbarkeit,

Kontrolle und Benutzererfahrung gewährleisten", sagte Shannon Kalvar, Research

Director bei IDC.?Lösungen wie Parallels RAS 21, die sich nahtlos in ein

breiteres Ökosystem integrieren lassen und flexible, wiederholbare Architekturen

unterstützen, sind am besten dazu geeignet, um den wachsenden Anforderungen von

Hybridarbeit und Endbenutzer-Computing gerecht zu werden."

Parallels RAS ist mittlerweile in der 21. Generation verfügbar und eine flexible

Lösung für die Bereitstellung virtueller Anwendungen und Desktops, mit der

Unternehmen jeder Größe von jedem Gerät und jedem Standort aus sicheren

Fernzugriff auf geschäftskritische Anwendungen und Desktops ermöglichen können.

Die Plattform unterstützt die Bereitstellung in lokalen, privaten oder

öffentlichen Cloud-Infrastrukturen (einschließlich vollständiger Integration mit

Azure, Azure Virtual Desktop und AWS sowie lokalen und hyperkonvergenten

Infrastrukturen). Mit einer einheitlichen Verwaltungskonsole können IT-Teams

Anwendungen oder komplette Desktops veröffentlichen, dynamisch skalieren und

Sicherheit, Zugriff und Leistung verwalten, ohne dass komplexe Stacks mit

mehreren Komponenten erforderlich sind.

Verfügbarkeit

Parallels RAS 21.0 ist ab sofort verfügbar. Kunden können von früheren Versionen

upgraden oder Parallels RAS über eine kostenlose Testversion unter

www.parallels.com/ras (https://www.parallels.com/ras) kennenlernen.

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen,

die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, sicher auf Anwendungen und

Dateien auf jedem Gerät, Betriebssystem oder Standort zuzugreifen. Von

Virtualisierung bis hin zu digitalen Arbeitsplätzen unterstützt Parallels

Unternehmen dabei, Agilität, Sicherheit und Produktivität unter Windows, Linux,

macOS, ChromeOS, iOS, Android und in der Cloud zu gewährleisten. Weitere

Informationen finden Sie unter www.parallels.com.

© 2025 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine

Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den

Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Apple, Mac und macOS sind Marken

von Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Alle anderen

genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken und

eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen nur zu

Identifikationszwecken und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen

Inhaber. Alle Hinweise und rechtlichen Informationen finden Sie unter

www.parallels.com/about/legal/. (https://www.parallels.com/about/legal/)

Ashley Ruess

ashley.ruess@alludo.com (mailto:ashley.ruess@alludo.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/010b4b4d-c944-48b1-9e04-

eec683c330a8/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/010b4b4d-

c944-48b1-9e04-eec683c330a8)

