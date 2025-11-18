|
18.11.2025 15:45:38
GNW-News: Parallels RAS 21.0: Mehr Flexibilität und Effizienz für digitale Arbeitsbereiche
^ALZENAU, Deutschland, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels
(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von
plattformübergreifenden Virtualisierungs- und Digital-Workplace-Lösungen, führt
heute Parallels RAS (Remote Application Server) 21.0
(https://www.parallels.com/products/ras/remote-application-server/) zur
Bereitstellung von Anwendungen und Desktops ein. Die neueste Version seiner
sicheren und flexiblen Lösung Parallels RAS 21.0 ermöglicht es Unternehmen, ihre
IT zu modernisieren, hybride Belegschaften zu unterstützen und nahtlos über
lokale, Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu skalieren.
?Parallels RAS 21.0 bietet wichtige Neuerungen, die den sich wandelnden
Prioritäten von IT-Verantwortlichen gerecht werden, die ein Gleichgewicht
zwischen Sicherheit, Produktivität und Kosteneffizienz anstreben", so Prashant
Ketkar, Chief Technology and Product Officer bei Parallels.?Diese Version
unterstreicht unser Engagement, Unternehmen eine einheitliche digitale
Arbeitsumgebung zu bieten, die eine vereinfachte Bereitstellung, intelligente
Automatisierung und Sicherheit auf Unternehmensniveau ermöglicht."
Weiterentwicklung der hybriden Arbeit
Parallels RAS 21.0 erhöht die Flexibilität von Hybrid-Cloud-Bereitstellungen
durch eine tiefere Integration in Microsoft Azure und andere Multi-Cloud-
Plattformen. Dadurch können IT-Teams Ressourcen in verschiedenen Umgebungen
einfacher bereitstellen, skalieren und verwalten. Endbenutzer profitieren von
einem nahtloseren digitalen Arbeitsbereich mit verbesserten Web-Client-
Funktionen, optimierter Geräteumleitung und stärkeren Sicherheitsmaßnahmen.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
* Flexibilität der Hybrid Cloud: Parallels RAS 21.0 vereinfacht die
Bereitstellung und Skalierung von Workloads in lokalen und Cloud-Umgebungen.
Nutzer profitieren von der erweiterten Integration mit Azure Virtual Desktop
(AVD) und Multi-Cloud-Plattformen. Außerdem unterstützt die neue Version
Windows Server 2025 als Hyper-V-Anbieter, sowohl in Standalone- als auch in
Cluster-Konfigurationen. Das ermöglicht eine reibungslose Einführung der
neuesten Microsoft-Servertechnologie. Der Parallels Client für Windows
unterstützt jetzt auch die Windows-App von Microsoft für AVD und bereitet
Unternehmen auf die Einstellung der Remote Desktop App im Jahr 2026 vor.
* Verbesserte Benutzererfahrung: Die aktualisierte Web- und Client-Erfahrung
bietet Benutzern einen reibungsloseren und zuverlässigeren Arbeitsbereich.
Der aktualisierte Web-Client sorgt für optimierte Browserleistung. Die
richtliniengesteuerte URL-Umleitung leitet Benutzer während Migrationen oder
Wartungsarbeiten automatisch zu neuen Farmen weiter, wodurch Supportanfragen
reduziert werden. Außerdem sehen IT-Verantwortliche nun bei einer
Wiederverbindung einen ausgegrauten Desktop, während sie Sitzungen nach
Netzwerkunterbrechungen wiederherstellen. Dadurch gewährleisten sie
Konsistenz über Anwendungen und Desktops hinweg. Außerdem bieten Mobile
Clients nun die gleichen intuitiven Optionen zur Umleitung lokaler
Ressourcen wie Desktop-Clients, darunter Sound, Zwischenablage, Kamera und
andere Peripheriegeräte. Von IGEL verwaltete Endpunkte unterstützen die
automatische Anmeldung und den automatischen Start des Clients beim Booten.
Damit bieten sienahtlosen Zugriff auf Peripheriegeräte und Ressourcen.
* Zusätzliche Sicherheitsfunktionen: Parallels RAS 21.0 stärkt die
Unternehmenssicherheit mit granularen Kontrollen und Zero-Trust-fähigen
Funktionen. Dazu gehört die Integration von Windows Credential Manager.
Damit können IT-Verantwortliche Benutzeranmeldedaten sicher speichern und
verwalten. Die verbesserte Multi-Faktor-Authentifizierung erfasst Client-IP-
Adressen und übergibt sie als RADIUS-Attribute für die kontextbezogene
Zugriffskontrolle. Die bedingte RADIUS-Automatisierung ermöglicht eine
regelbasierte, benutzerspezifische Authentifizierung. Außerdem ist eine fein
abgestufte Umleitung der Zwischenablage möglich, um die Datenfreigabe und
-weiterleitung präzise zu kontrollieren und so die Sicherheit und
Produktivität zu verbessern.
* Vereinfachtes IT-Management: Neue Tools und Automatisierung verbessern die
Transparenz und Effizienz für IT-Teams. Das Cloud Cost Insight Dashboard
bietet detaillierte Einblicke in die AVD-Nutzung und hilft bei der
Optimierung der Cloud-Ausgaben. Die erweiterte API- und PowerShell-
Unterstützung automatisiert und verwaltet groß angelegte Bereitstellungen.
Administratoren profitieren vor allem von der vereinfachten Verwaltung
mehrerer Domänen, der Überprüfung von Domänenanmeldedaten während der
Vorlagenerstellung und der Möglichkeit, verwaiste Hosts Host-Pools neu
zuzuweisen, ohne sie zu löschen.
* Plattformbereitschaft und Barrierefreiheit: Parallels RAS 21.0 gewährleistet
Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Barrierefreiheit in allen Umgebungen.
Die Unterstützung für macOS Tahoe 26, iOS/iPadOS 26 und das aktualisierte
FSLogix sorgt dafür, dass Bereitstellungen aktuell und sicher bleiben.
Kontinuierliche Updates der Kernkomponenten und Drittanbieterpakete in der
HALB-Appliance gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit und
Kompatibilität. Verbesserungen der Barrierefreiheit im Web-Client und im
Benutzerportal entsprechen den VPAT 2.5-Richtlinien und der WCAG 2.2 Level
AA-Konformität und unterstützen Benutzer mit Seh- oder
Motorikbeeinträchtigungen.
?IT-Führungskräfte konzentrieren sich zunehmend auf Tools, die die Komplexität
der Verwaltung verteilter Anwendungen und Desktops in lokalen und Cloud-
Umgebungen vereinfachen. Sie sollen ein Gleichgewicht zwischen Skalierbarkeit,
Kontrolle und Benutzererfahrung gewährleisten", sagte Shannon Kalvar, Research
Director bei IDC.?Lösungen wie Parallels RAS 21, die sich nahtlos in ein
breiteres Ökosystem integrieren lassen und flexible, wiederholbare Architekturen
unterstützen, sind am besten dazu geeignet, um den wachsenden Anforderungen von
Hybridarbeit und Endbenutzer-Computing gerecht zu werden."
Parallels RAS ist mittlerweile in der 21. Generation verfügbar und eine flexible
Lösung für die Bereitstellung virtueller Anwendungen und Desktops, mit der
Unternehmen jeder Größe von jedem Gerät und jedem Standort aus sicheren
Fernzugriff auf geschäftskritische Anwendungen und Desktops ermöglichen können.
Die Plattform unterstützt die Bereitstellung in lokalen, privaten oder
öffentlichen Cloud-Infrastrukturen (einschließlich vollständiger Integration mit
Azure, Azure Virtual Desktop und AWS sowie lokalen und hyperkonvergenten
Infrastrukturen). Mit einer einheitlichen Verwaltungskonsole können IT-Teams
Anwendungen oder komplette Desktops veröffentlichen, dynamisch skalieren und
Sicherheit, Zugriff und Leistung verwalten, ohne dass komplexe Stacks mit
mehreren Komponenten erforderlich sind.
Verfügbarkeit
Parallels RAS 21.0 ist ab sofort verfügbar. Kunden können von früheren Versionen
upgraden oder Parallels RAS über eine kostenlose Testversion unter
www.parallels.com/ras (https://www.parallels.com/ras) kennenlernen.
Über Parallels
Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen,
die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, sicher auf Anwendungen und
Dateien auf jedem Gerät, Betriebssystem oder Standort zuzugreifen. Von
Virtualisierung bis hin zu digitalen Arbeitsplätzen unterstützt Parallels
Unternehmen dabei, Agilität, Sicherheit und Produktivität unter Windows, Linux,
macOS, ChromeOS, iOS, Android und in der Cloud zu gewährleisten. Weitere
Informationen finden Sie unter www.parallels.com.
© 2025 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine
Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Apple, Mac und macOS sind Marken
von Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Alle anderen
genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken und
eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken dienen nur zu
Identifikationszwecken und bleiben das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen
Inhaber. Alle Hinweise und rechtlichen Informationen finden Sie unter
www.parallels.com/about/legal/. (https://www.parallels.com/about/legal/)
Ashley Ruess
ashley.ruess@alludo.com (mailto:ashley.ruess@alludo.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/010b4b4d-c944-48b1-9e04-
eec683c330a8/de (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/010b4b4d-
c944-48b1-9e04-eec683c330a8)
Â°
