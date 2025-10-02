GNW-News: Poppulo wird als erstes Unternehmen für Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage mit der ISO-Zertifizierung für verantwortungsvolle KI ausgezei...

^DENVER und CORK, Irland, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poppulo, ein weltweit

führendes Unternehmen im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage,

hat heute die Auszeichnung mit der neuen wegweisenden Zertifizierung für

verantwortungsvolle Künstliche Intelligenz, ISO 42001, bekannt gegeben. Das

Unternehmen ist somit das einzige seiner Branche, das den weltweit ersten

international anerkannten Standard für Managementsysteme Künstlicher Intelligenz

(AIMS) erhalten hat.

Schon seit jeher hat Poppulo die Bereiche Governance, Datensicherheit und

Skalierbarkeit zu den Grundpfeilern seiner Plattform gemacht. Die Zertifizierung

bietet Kundinnen und Kunden zusätzliche Sicherheit, dass sie bei der schnellen

und großflächigen Einführung agentenbasierter KI darauf vertrauen können, dass

die Plattformen von Poppulo auf einer möglichst soliden Grundlage aus

verantwortungsvollen Praktiken und widerstandsfähigen Systemen basieren.

Diese ab sofort gültige unabhängige Zertifizierung unterstreicht Poppulos

Engagement für eine verantwortungsvolle, vertrauenswürdige und transparente

Entwicklung und Implementierung von künstlicher Intelligenz. Die Zertifizierung

erfolgte nach einer strengen Prüfung durch eine akkreditierte

Zertifizierungsstelle, die bestätigte, dass die Praktiken von Poppulos in den

Bereichen Unternehmensführung, Risikomanagement und Rechenschaftspflicht den

höchsten internationalen Standards entsprechen.

In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend global agieren - darunter auch in

Regionen mit einigen der weltweit strengsten KI-Vorschriften, wie der EU -

gewährleistet diese Zertifizierung eine einheitliche und verantwortungsvolle KI-

Governance, die Unternehmen Vertrauen in die Einbindung ihrer Mitarbeiter und

Kunden gibt.

Ruth Fornell, CEO von Poppulo, äußert sich wie folgt dazu:?Da Unternehmen bei

der Wahl ihrer Technologiepartner immer anspruchsvoller werden, stellen sie

schwierige Fragen: Wie gehen Sie mit den Risiken der KI um? Wie sieht Ihr

Governance-Kontrollrahmen aus? Können Sie das belegen?".

?Diese Zertifizierung ermöglicht es uns, diese Fragen fundiert zu beantworten.

Und noch wichtiger ist, dass sie die Rolle von Poppulos bei der Unterstützung

von IT-, HR- sowie Kommunikations- und Marketingteams stärkt, um Menschen, -

sowohl Mitarbeiter als auch Kunden - zu begeistern und zu mobilisieren und

gleichzeitig einheitliche, vertrauenswürdige Botschaften über alle

Kommunikationsplattformen hinweg zu vermitteln", so Fornell.

Parallel zur Zertifizierung nach ISO 42001 beschleunigt Poppulo die Einführung

einer neuen Reihe von agentenbasierten KI-Tools, die die Art und Weise verändern

sollen, wie Unternehmen Kommunikation über Mitarbeiterkanäle und Digital

Signage-Netzwerke erstellen und bereitstellen. Diese Agenten umfassen Analyze,

das hyperpersonalisierte Einblicke und Empfehlungen liefert, sowie Create, ein

Tool, mit dem Teams schnell hochwertige und markenkonforme Inhalte in großem

Umfang erstellen können. Durch die Kombination dieser Tools - und weiterer, die

bald zur agentenbasierten Suite hinzukommen werden - ermöglicht Poppulo

Unternehmensteams, schneller zu agieren, intelligenter zu kommunizieren und

Zielgruppen an jedem Kontaktpunkt effektiver anzusprechen.

Aufbauen auf dieser Dynamik hat Poppulo zudem leistungsstarke neue Funktionen in

seine Mitarbeiterkommunikationsplattform integriert, darunter KI-gestützte E-

Mail-Übersetzung und einen persönlichen KI-Assistenten, der sofortigen Zugriff

auf Leistungskennzahlen, Kampagnenstrategien und Best Practices bietet. Diese

Innovationen ermöglichen es den Kommunikationsteams, schnellere und

datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Arbeitsabläufe zu optimieren und

zielgerichtetere sowie wirkungsvollere Botschaften an ein globales Publikum zu

übermitteln.

?Diese Zertifizierung setzt einen neuen Maßstab für verantwortungsvolle KI im

Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage", so Chris Payne, Chief

Information Security Officer bei Poppulo.?Für unsere Kunden bietet sie einen

klaren, globalen Maßstab zur Bewertung der KI-Einsatzfähigkeit auf unseren

Plattformen. Die Einhaltung der Zertifizierungsvorgaben erfordert

kontinuierliche Verbesserung, regelmäßige Audits und Achtsamkeit angesichts

neuer Governance-Herausforderungen. So kann sichergestellt werden, dass

Unternehmen ihre Belegschaft verantwortungsvoll und effektiv einbinden und

vertrauenswürdige Botschaften über alle Kanäle hinweg übermitteln können."

Mit dem Erhalt der ISO/IEC 42001:2023-Zertifizierung hat sich Poppulo als

vertrauenswürdiger Marktführer für sichere, ethische und unternehmensgerechte

KI-Lösungen im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage etabliert.

Diese Anerkennung unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter und Kunden zu

erreichen und zu aktivieren, während sie gleichzeitig eine konsistente und

wirkungsvolle Botschaft über alle Kanäle hinweg sicherstellen.

Über Poppulo

Poppulo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage für Unternehmen und unterstützt

Organisationen dabei, ihre Belegschaft und Kunden durch wirkungsvolle

Echtzeitbotschaften über verschiedene Kanäle hinweg zu vernetzen. Über 10.000

Unternehmen - darunter mehr als 40 der Fortune-100-Konzerne - vertrauen auf

Poppulos Lösungen für Mitarbeiterkommunikation, die weltweit über 50 Millionen

Menschen erreichen. Das Digital-Signage-Netzwerk erstreckt sich weltweit über

mehr als 600.000 Bildschirme. Durch die Kombination datenbasierter

Kommunikationsstrategien mit skalierbarer Signage-Technologie ermöglicht es

Poppulo Unternehmen, die Mitarbeiterbindung zu stärken, das Kundenerlebnis zu

verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Weitere Informationen

finden Sie unter www.poppulo.com (https://www.poppulo.com/).

