05.11.2025 07:04:39
GNW-News: Santhera schliesst Lizenzgebührenvereinbarung über 13 Millionen US-Dollar ab
^Pratteln, Schweiz, 5. November 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt
das Closing der Lizenzgebührenvereinbarung über 13 Millionen US-Dollar bekannt,
die erstmals im September 2025 angekündigt wurde und die weltweite
Markteinführung von AGAMREE® (Vamorolone) unterstützen soll.
Die Vereinbarung wurde ursprünglich im September 2025 mit R-Bridge, einer
Tochtergesellschaft der CBC Group, geschlossen und umfasst 25% der Netto-
Lizenzgebühren für AGAMREE von Catalyst Pharmaceuticals, Inc. in Nordamerika und
Sperogenix Therapeutics Ltd in China. Seit dem Abschluss der ursprünglichen
Vereinbarung hat sich Partners Group, eines der größten Unternehmen der globalen
Privatmarktbranche, an der Finanzierung beteiligt und einen Grossteil der
insgesamt 13 Millionen US-Dollar beigesteuert.
Die Zahlungen an Partners Group und R-Bridge sind begrenzt. Sobald die
vereinbarte Obergrenze oder Laufzeit erreicht ist, fallen die Lizenzgebühren aus
Nordamerika und China an Santhera zurück. Santhera behält sich das
Rückkaufsrecht für die Lizenzgebühren vor. Im Rahmen einer zusätzlichen
Vereinbarung mit R-Bridge aus dem Jahr 2024 hat R-Bridge Anspruch auf 75% der
Netto-Lizenzgebühren von Catalyst und Sperogenix.
Dario Eklund, Chief Executive Officer von Santhera, sagte: "Wir freuen uns, das
Closing dieser Lizenzgebührenvereinbarung bekannt zu geben, an der nun auch die
Partners Group beteiligt ist. Dies verschafft uns wichtiges Wachstumskapital, um
unsere Strategie und die weltweite Markteinführung von AGAMREE zu unterstützen."
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,
das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene
neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf
konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle
Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit
neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit
Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden
untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and
Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im
Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)
und in Hongkong von der Department of Health (DoH) und in Kanada von Health
Canada zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE für Nordamerika an
Catalyst Pharmaceuticals und für China und bestimmte Länder in Südostasien an
Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter
www.santhera.com
(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe
ra.com).
AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santhera
Catherine Isted, CFO:
IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)
ICR Healthcare:
Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)
Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung
oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.
Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das
Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten
bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge
des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder
implizit genannten abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf diese
Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder
Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.
# # #
