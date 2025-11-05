05.11.2025 07:04:39

GNW-News: Santhera schliesst Lizenzgebührenvereinbarung über 13 Millionen US-Dollar ab

^Pratteln, Schweiz, 5. November 2025 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

das Closing der Lizenzgebührenvereinbarung über 13 Millionen US-Dollar bekannt,

die erstmals im September 2025 angekündigt wurde und die weltweite

Markteinführung von AGAMREE® (Vamorolone) unterstützen soll.

Die Vereinbarung wurde ursprünglich im September 2025 mit R-Bridge, einer

Tochtergesellschaft der CBC Group, geschlossen und umfasst 25% der Netto-

Lizenzgebühren für AGAMREE von Catalyst Pharmaceuticals, Inc. in Nordamerika und

Sperogenix Therapeutics Ltd in China. Seit dem Abschluss der ursprünglichen

Vereinbarung hat sich Partners Group, eines der größten Unternehmen der globalen

Privatmarktbranche, an der Finanzierung beteiligt und einen Grossteil der

insgesamt 13 Millionen US-Dollar beigesteuert.

Die Zahlungen an Partners Group und R-Bridge sind begrenzt. Sobald die

vereinbarte Obergrenze oder Laufzeit erreicht ist, fallen die Lizenzgebühren aus

Nordamerika und China an Santhera zurück. Santhera behält sich das

Rückkaufsrecht für die Lizenzgebühren vor. Im Rahmen einer zusätzlichen

Vereinbarung mit R-Bridge aus dem Jahr 2024 hat R-Bridge Anspruch auf 75% der

Netto-Lizenzgebühren von Catalyst und Sperogenix.

Dario Eklund, Chief Executive Officer von Santhera, sagte: "Wir freuen uns, das

Closing dieser Lizenzgebührenvereinbarung bekannt zu geben, an der nun auch die

Partners Group beteiligt ist. Dies verschafft uns wichtiges Wachstumskapital, um

unsere Strategie und die weltweite Markteinführung von AGAMREE zu unterstützen."

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen,

das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene

neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf

konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle

Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit

neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit

Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden

untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and

Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im

Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory

Agency (MHRA), in China von der National Medical Products Administration (NMPA)

und in Hongkong von der Department of Health (DoH) und in Kanada von Health

Canada zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE für Nordamerika an

Catalyst Pharmaceuticals und für China und bestimmte Länder in Südostasien an

Sperogenix Therapeutics lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter

www.santhera.com

(https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/n1SIC9rpDVIOyGjgc0COUq_n3Q?domain=santhe

ra.com).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com (mailto:IR@santhera.com)

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com (mailto:Santhera@icrhealthcare.com)

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten

bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge

des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder

implizit genannten abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf diese

Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur

Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

# # #

Â°

