GNW-News: SASE OpsLab geht Partnerschaft mit Netskope ein, um die großflächige Bereitstellung von SASE zu revolutionieren und ein reibungsloses Kundenerlebni...

DUBLIN, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, der führende Anbieter von

Lösungen für die Orchestrierung und Automatisierung von Multi-Domain-IT-

Infrastrukturen, gab heute die Erweiterung seines SASE OpsLab-Enablement-Portals

um Netskope bekannt, einen führenden Anbieter von modernen Sicherheits- und

Netzwerklösungen für die Cloud- und KI-Ära. Die neue Integration umfasst

Automatisierungskits für Bereitstellungs- und Migrationsanwendungen, die

Fortune-500-Unternehmen einen schnelleren und äußerst flexiblen Weg zur

Einführung und Migration von SASE bieten und damit den manuellen Betriebsaufwand

weiter reduzieren

Durch diese Integration wird der Aufbau und die Verwaltung sicherer Tunnel von

Customer Premises Equipment (CPE) verschiedener Anbieter zu einem Netskope Point

of Presence (POP) sowie die Migration privater Anwendungsdefinitionen innerhalb

von Netskope One Private Access zu einem nahtlosen Prozess. Durch die

Eliminierung fehleranfälliger manueller Konfigurationen und die Verkürzung der

Vorlaufzeit für die Einrichtung und Änderung von Tunneln profitieren Unternehmen

von einer erheblich beschleunigten Einführung der führenden Dienste von Netskope

ohne zusätzliche Kosten.

?Bei Netskope konzentrieren wir uns darauf, unsere führende Technologie mit

erstklassigen Kundenerfahrungen zu kombinieren", so David Willis, Vice President

of Technology Alliances bei Netskope.?Die Partnerschaft zwischen SASE OpsLab

nutzt Infrastruktur-Automatisierungstechnologie, um potenzielle operative

Belastungen aus den SASE-Prozessen der Kunden zu entfernen, was zu einer

erfolgreichen Integration beiträgt."

?Die Umstellung auf ein cloudbasiertes Cybersicherheitsmodell, das durch SASE

ermöglicht wird, erfordert besondere Aufmerksamkeit für den Tunnelbetrieb und

das Konnektivitätsänderungsmanagement im Allgemeinen", erklärte Hywel Edwards,

VP of Strategic Alliances bei UBiqube.?Unsere Integration mit Netskope wird zu

einem kontinuierlichen Strom von SecOps-Automatisierungslösungen führen, die für

das Ökosystem von Netskope bereitgestellt werden, um eine reibungslose

Bereitstellung und Migration von SASE zu gewährleisten."

Über SASE OpsLab

SASE OpsLab ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte

Bereitstellungs- und Migrationsanwendungsfälle, der speziell zur Vereinfachung

und Skalierung von SASE-Vorgängen entwickelt wurde. Durch die Bereitstellung

gebrauchsfertiger?Ops Kits" ermöglicht SASE OpsLab Kunden, Wiederverkäufern und

Anbietern, Rollouts zu beschleunigen, Migrationen zu optimieren und

Betriebsrisiken zu reduzieren. Unterstützt von UBiqube, einem weltweit führenden

Anbieter von IT- und Cloud-Infrastrukturautomatisierung, kombiniert SASE OpsLab

bewährte Automatisierungstechnologie mit fundiertem operativem Fachwissen, um

die schwierigsten Herausforderungen von SASE zu lösen.

Medienkontakt

Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com

