GNW-News: Tangram Therapeutics reicht Antrag für klinische Studie der Phase 1/2 zu TGM-312 ein, einem neuen RNAi-MASH-Kandidaten, der gerade getestet wird

^Das Unternehmen plant, Anfang 2026 mit der ersten Studie am Menschen zu starten,

und die ersten Ergebnisse werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet

Die Einreichung des Antrags für eine klinische Studie (CTA) ist ein wichtiger

Schritt für die GalOmic RNAi-Plattform von Tangram in Richtung klinischer

Entwicklung

LONDON, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (?Tangram"), ein

Unternehmen, das sich dafür einsetzt, Computertechnik und RNAi zu kombinieren,

um bessere Medikamente schneller entwickeln zu können, hat heute bekannt

gegeben, dass es bei der britischen Arzneimittelbehörde MHRA einen Antrag auf

Durchführung einer klinischen Studie (CTA) gestellt hat, um eine klinische

Phase-1/2-Studie für sein wichtigstes Pipeline-Programm TGM-312 zu starten. TGM-

312 ist eine in der Entwicklung befindliche GalOmic-siRNA, die speziell zur

Stilllegung eines neuartigen Gens in Hepatozyten entwickelt wurde, um die mit

Stoffwechselstörungen assoziierte Steatohepatitis (MASH) zu behandeln.

?Die Einreichung unseres ersten CTA ist ein wichtiger Meilenstein für Tangram.

Dies zeigt, wie stark die Kombination von KI und RNAi bei der Entwicklung neuer

Medikamente sein kann und wie viel Leidenschaft unser kleines Team hat", so CEO

Ali Mortazavi.?TGM-312 hat das Potenzial, eine differenzierte und

patientenfreundliche Therapieoption für Menschen mit MASH zu bieten, eine

Erkrankung, bei der nach wie vor ein erheblicher ungedeckter Bedarf besteht. Wir

sind stolz darauf, dass wir mit dieser Einreichung unser erstes GalOmic-

Medikament in die klinische Phase bringen und zu einem Unternehmen im klinischen

Stadium werden."

Die vorgeschlagene Phase-1/2-Studie wird TGM-312 bei gesunden erwachsenen

Freiwilligen und Patienten mit MASH untersuchen und dabei die Sicherheit,

Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik des Kandidaten bewerten.

Die Studie umfasst auch Leberbiopsien, explorative Bildgebung und Biomarker-

Endpunkte bei MASH-Patienten. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird

die Studie voraussichtlich Anfang 2026 im Vereinigten Königreich beginnen, wobei

erste Daten für das zweite Halbjahr 2026 erwartet werden.

Über TGM-312

TGM-312 ist ein neuartiger GalOmic GalNAc-konjugierter kleiner interferierender

RNA (GalNAc-siRNA)-Therapiekandidat, der als sichere und wirksame Behandlung für

metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH) entwickelt wird.

TGM-312 bietet das Potenzial für eine patientenfreundliche vierteljährliche

subkutane Dosierung. In präklinischen Studien am hochgradig translationalen

Gubra-Amylin-NASH-Diät-induzierten adipösen (GAN-DIO) Mausmodell führte die

Verabreichung von TGM-312 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit

zugelassenen und neuen MASH-Therapien zu einer deutlichen Verringerung des NAFLD

Activity Score (NAS), einer Abnahme der Leberentzündung und einer Verlangsamung

des Fibrosefortschreitens.

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Kombination

von Computerwissenschaft, RNAi und unkonventionellem Denken verschrieben hat, um

bessere Medikamente noch schneller entwickeln zu können. Wir entwickeln eine

Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten für ein breites Spektrum von Krankheiten

mit hohem ungedecktem Bedarf.

Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer

unternehmenseigenen RNAi-Chemieplattform, die darauf ausgelegt ist,

krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen.

Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten

Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser

Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung.

Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der

realen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com

(http://www.tangramtx.com/).

