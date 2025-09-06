|
06.09.2025 12:21:38
GNW-News: TCL Home Security stellt auf der IFA 2025 das weltweit erste 3D-biometrische Nachrüstschloss sowie KI-gestützte Solarkameras vor
^BERLIN, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TCL Home Security, ein führender
Innovator im Bereich Smart-Home-Lösungen, hat heute auf der IFA 2025 seine
neueste Produktpalette vorgestellt und damit seine Mission bekräftigt, Häuser
sicherer, intelligenter und besser vernetzt zu machen. Zu den präsentierten
Lösungen gehören das TCL D2R Max Retrofit Smart Lock, das weltweit erste
Nachrüstschloss mit multibiometrischer Authentifizierung, und zwei KI-gestützte
Solarkameras - die TCL Cam D2 Pro und die TCL Cam B2 Pro.
Ein neuer globaler Maßstab für den Hauszugang: TCL D2R Max
Das TCL D2R Max setzt einen neuen Standard für nachrüstbare Smart Locks, indem
es drei biometrische Technologien - 3D-Gesichtserkennung, Handvenenscan und
Fingerabdruckauthentifizierung - in einem eleganten, sicheren Design kombiniert.
* Unübertroffene biometrische Sicherheit: 3D-Gesichtserkennung und
Handvenenscan bieten Genauigkeit auf Militärniveau und verhindern Spoofing
durch Fotos oder Nachbildungen.
* Datenschutz steht an erster Stelle: Alle biometrischen Daten werden
verschlüsselt und lokal auf dem Gerät gesichert, um die Privatsphäre
umfassend zu schützen.
* Müheloser Komfort: Ein hochpräzises Gyroskop verriegelt die Tür automatisch,
sobald sie geschlossen ist.
* Einfache Nachrüstung: Passt auf die meisten europäischen Schlösser und
erhöht die Sicherheit in wenigen Minuten ganz ohne Austausch des Zylinders.
Intelligente Außenüberwachung bei jedem Wetter
TCL Cam D2 Pro - Premium-PTZ-Schutz mit zwei Objektiven
* Duale 3K-Objektive und 360°-Abdeckung: Bieten gestochen scharfe 3K-Auflösung
mit 8-fachem Hybridzoom und erfassen jeden Winkel sowie jedes Detail.
* Erweiterte KI-Erkennung: Identifiziert Personen, Fahrzeuge, Haustiere,
Pakete und Gefahren präzise. Anpassbare KI-Ereignisse stellen sicher, dass
nur relevante Warnungen die Benutzer erreichen.
* Farbnachtsicht und ganztägige Stromversorgung: Ein 10.000-mAh-Akku mit
Solaraufladung und IP65-Wetterbeständigkeit gewährleistet einen
unterbrechungsfreien Betrieb.
TCL Cam B2 Pro - kompakte, zuverlässige Sicherheit
* 3K-Bildschärfe und Weitwinkelansicht: Deckt mit einem 132°-Sichtfeld einen
größeren Bereich ab.
* KI-gestützte Warnmeldungen: Ideal für ländliche oder große Grundstücke zur
Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Tieren oder Waldbränden.
* Robust und nachhaltig: 7800-mAh-Akku mit Solaroption; Schutzart IP66 für
extreme Witterungsbedingungen.
Eine intelligentere, sicherere Zukunft
?Mit der Einführung des D2R Max und unserer neuen Kamerareihe definiert TCL neu,
wie Familien das schützen, was ihnen am wichtigsten ist", so Will, Marketing
Manager bei TCL Home Security.
Besucherinnen und Besucher können die gesamte Produktreihe auf der IFA 2025,
Halle 21A, Messedamm, Berlin erleben.
Weitere Informationen finden Sie unter:
* TCL D2R Max Smart Lock: https://tclhomesecurity.com/pages/d2rmax
* TCL Cam D2 Pro: https://tclhomesecurity.com/pages/camd2pro
* TCL Cam B2 Pro: https://tclhomesecurity.com/pages/camb2pro
* Sehen Sie sich das offizielle Launch-Video an:
https://youtube.com/shorts/iUAi_f68W0I
* Laden Sie die vollständige Pressemappe herunter:
https://drive.google.com/drive/folders/1KwAppRInXlKfnpqTs8NsoXB6jXhYDUTp?usp
=sharing
Medienkontakt:
Will Bright
will.bright@tcl.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f468ec26-
3690-4ee5-9416-0af4a0da1b0e
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f468ec26-
3690-4ee5-9416-0af4a0da1b0e)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/
791fd8b6-8d07-40b2-bb83-3433af857ffc
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/791fd8b6-8d07-40b2-bb83-
3433af857ffc)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0552036a-4114-4
70e-936f-2c9857e0f806
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0552036a-
4114-470e-936f-2c9857e0f806)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/
79ff1282-e1e1-453a-a830-44a6383d2ff7
(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/79ff1282-e1e1-453a-a830-
44a6383d2ff7)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2b70736-bd9e-
4d65-aad1-c832d31ceb39
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.