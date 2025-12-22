GNW-News: Technologische Finanzinnovationen treiben die tiefgreifende Integration von Wissenschaft, Industrie, Stadt und Talenten in Chinas Hightech-Industri...

|
^CHONGQING, China, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der kürzlich
abgehaltenen Veranstaltung zur Förderung der Tech-Finanzierung für die
integrierte Entwicklung der Städte Chongqing und Chengdu im Südwesten Chinas
wurde die Zweigstelle der Chongqing Science and Technology Finance Innovation
Alliance in der Hightech-Industrieentwicklungszone Chongqing offiziell eröffnet,
ein Pilotprogramm zur Förderung der Innovationsintegration gestartet und mehrere
Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet.
Die Veranstaltung markierte eine neue Phase für die Hightech-Zone, in der Tech-
Finanzierungen genutzt werden, um das hochwertige Wachstum von Start-ups im
Bereich Wissenschaft und Technologie zu fördern und ein internationales
regionales Innovationsökosystem aufzubauen.
Innovative Tech-Finance-Praktiken haben sich zu einem zentralen Bindeglied
entwickelt, das die Talentkette, die Innovationskette, die Industriekette und
die internationale Ressourcenkette miteinander verbindet. Die Hightech-Zone hat
die Kapitalinvestitionsmodelle revolutioniert, indem sie Angel-Fonds
eingerichtet und Mechanismen wie?zuerst F&E/Investition, später Kapitalerwerb"
erprobt hat.
Durch die proaktive Übernahme von Risiken in der frühen Forschungs- und
Entwicklungsphase wird der anfängliche Finanzierungsengpass für Wissenschafts-
und Technologieunternehmen beseitigt und ein international kompatibles
Finanzumfeld für Spitzentechnologien und Hard-Tech-Innovationen geschaffen, die
eine langfristige Inkubation erfordern.
Die nachhaltige finanzielle Stärkung hat den Zustrom hochkarätiger
internationaler Talente und die Kommerzialisierung wissenschaftlicher
Durchbrüche beschleunigt. In dieser Zone wurde nicht nur Chongqings erstes
internationales Dienstleistungszentrum für Innovation und Unternehmertum
eingerichtet, sondern auch eine Reihe hochkarätiger Forschungs- und
Entwicklungsplattformen geschaffen, darunter beispielsweise das Jinfeng-Labor.
Der Talentpool ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von
mehr als 15 % gewachsen. Diese Plattformen orientieren sich an weltweit
führenden Forschungseinrichtungen und fördern eine offene akademische Kultur und
Kooperationsprojekte, wodurch sie sich zu Knotenpunkten globaler
Wissensnetzwerke entwickeln.
Die industrielle Internationalisierung und die Verbesserung der städtischen
Funktionen entwickeln sich in einem offenen Ökosystem parallel weiter. Gezielte
Unterstützung im Bereich Tech-Finanzierung hat zu einem robusten Wachstum in
Schlüsselbranchen wie intelligenten vernetzten Fahrzeugen mit neuen Energien und
integrierten Schaltkreisen geführt.
Mittlerweile hat sich die Hightech-Zone tief in globale Kooperationsnetzwerke
integriert. Durch die Nutzung der chinesisch-singapurischen (Chongqing)
Demonstrationsinitiative für strategische Konnektivität wurden die
internationale digitale Konnektivität und die Angleichung der Rechtsvorschriften
gestärkt, indem grenzüberschreitende Datenkanäle gemeinsam entwickelt und die
Steuerung des grenzüberschreitenden Datenflusses untersucht wurden. Damit wurde
die Grundlage für die Integration der Branchen in die globale
Wertschöpfungskette geschaffen.
Heute integriert die Hightech-Industrieentwicklungszone Chongqing durch
innovative Tech-Finance-Mechanismen systematisch globale Innovationselemente und
ermöglicht so die effiziente Zusammenführung von Talenten, Technologien, Kapital
und Informationen. Eine weltoffene, einflussreiche Wissenschafts- und
Zukunftsstadt entsteht in rasantem Tempo.
Quelle: Chongqing High-tech Industrial Development Zone
Kontaktperson: Frau Meng, Tel: 86-10-63074558Â°
