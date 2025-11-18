GNW-News: TrueCommerce stärkt sein globales E-Invoicing-Produkt: Erweiterter Zugang und neue Funktionen ermöglichen internationale Compliance

^MÜNCHEN, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Was in vielen Ländern bereits zum

Standard gehört, gewinnt nun auch in Deutschland an Fahrt: Mit der Einführung

der E-Rechnungspflicht wurde hierzulande der erste große Schritt in Richtung

digitaler Rechnungsprozesse eingeleitet. Seit dem 1. Januar 2025 müssen

Unternehmen in Deutschland elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten

können.

In den kommenden Jahren folgen weitere Schritte in Richtung Digitalisierung :

Auch die Ausstellung von E-Rechnungen wird ab 2027 verpflichtend, für kleinere

Unternehmen spätestens ab 2028. Diese Entwicklung macht deutlich: Die

elektronische Rechnungsstellung entwickelt sich zwingend zum zentralen

Bestandteil moderner Unternehmensprozesse. Gleichzeitig verschärfen zahlreiche

Märkte weltweit ihre Anforderungen an die elektronische Rechnungsstellung sowie

an die steuerkonforme Berichterstattung.

TrueCommerce, ein globaler Anbieter für Supply-Chain- und Handelspartner-

Konnektivität, Integration und Omnichannel-Lösungen, unterstützt Unternehmen bei

diesem Wandel mit einer vollständig integrierten, globalen E-Rechnungslösung,

die rechtliche Anforderungen, technische Standards und Prozessautomatisierung

vereint. Durch die Digitalisierung des Rechnungsprozesses können Unternehmen

ihre Effizienz steigern, Kosten senken und Fehlerquellen reduzieren.

Gleichzeitig ermöglicht TrueCommerce mit seiner Lösung, dass lokale und

internationale Vorgaben jederzeit eingehalten werden - unabhängig vom jeweiligen

Land, Format oder ERP-System. Mit den jetzt verfügbaren zusätzlichen Funktionen

erweitert TrueCommerce sein Angebot, um Unternehmen bei der Einhaltung

nationaler und internationaler Vorgaben zu unterstützen. Ziel ist das Erreichen

hoher Compliance und Prozesssicherheit.

Globale Zertifizierung und internationale Reichweite

Als zugelassener PEPPOL-Access-Point erweitert TrueCommerce seine globale

Reichweite, um einen sicheren und standardisierten elektronischen

Dokumentenaustausch bereitzustellen. Kürzlich wurde das Unternehmen als Access-

Point in Australien, Neuseeland und Japan akkreditiert. Weitere Akkreditierungen

in Malaysia und Singapur werden aktiv vorangetrieben. Über das PEPPOL-Netzwerk

können Unternehmen Rechnungen und andere Geschäftsdokumente nahtlos an Behörden

und Handelspartner in zahlreichen Ländern übermitteln - auf Basis des

aktualisierten Peppol BIS 3.0-Standards sowie des neu abgebildeten Peppol PINT-

Formats, inklusive relevanter nationaler Erweiterungen.

TrueCommerce erweitert sein Peppol-Netz kontinuierlich auf weitere Länder und

Standards und schafft damit eine zukunftssichere, global vernetzte E-Invoicing-

Strategie.

Erweiterte CTC-Funktionalitäten für internationale Compliance

TrueCommerce hat zudem seine Continuous-Transaction-Controls-(CTC)-Fähigkeiten

in Saudi-Arabien, Malaysia und Italien erweitert; Mexiko folgt in Kürze. Dies

ermöglicht Unternehmen, ihre internationale Transaktions-Compliance besser zu

steuern - ohne zusätzlichen Integrations- oder Verwaltungsaufwand.

Effizientere Prozesse durch dynamische Partneranbindung

Mit der neuen Funktion zur dynamischen Partnererstellung vereinfacht

TrueCommerce außerdem ab sofort die Anbindung neuer Geschäftspartner. Während

bislang neue Partner manuell eingerichtet werden mussten (mit individuellen IDs,

Formaten und Kommunikationskanälen), erkennt das System jetzt automatisch, ob

ein neuer Geschäftspartner Teil eines öffentlichen Netzwerks wie PEPPOL ist und

konfiguriert so die Verbindung in kürzester Zeit. Unternehmen können dadurch

elektronische Dokumente schnell an neue Partner senden oder von ihnen empfangen,

ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand und mit größerer Effizienz. So lassen sich

Prozesse beschleunigen und mögliche Fehlerquellen reduzieren, während

Unternehmen gleichzeitig dabei unterstützt werden, ihre Rechnungsabwicklung

flexibel an wachsende Anforderungen und Strukturen anzupassen.

Mit diesen Neuerungen unterstreicht TrueCommerce seinen Anspruch, seine E-

Rechnungs-Lösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bereits jetzt bereitet

sich das Unternehmen auf geplante gesetzliche Vorgaben für die digitale

Rechnungsstellung in Belgien, Kroatien, Polen und Frankreich vor, die im Laufe

des Jahres 2026 in Kraft treten sollen. Damit unterstützt TrueCommerce

Unternehmen dabei, ihre Rechnungsprozesse langfristig international compliant

und zukunftssicher aufzustellen.

?Die E-Rechnungspflicht markierte für deutsche Unternehmen den Beginn einer

neuen Ära der digitalen Compliance", sagt Gustav Lantz, Product Manager for E-

Invoicing & Continuous Transaction Controls (CTC) bei TrueCommerce.?Mit unseren

neuen Zertifizierungen und Funktionen geben wir Unternehmen mehr Sicherheit,

ihre Rechnungsprozesse und Compliance effizient zu steuern - und versetzen sie

zugleich in die Lage, künftige gesetzliche Anforderungen einfacher zu erfüllen."

Hier erfahren Sie mehr über die E-Rechnungslösung von TrueCommerce und wie sie

Ihrem Unternehmen nutzen kann: https://www.truecommerce.com/de/e-rechnung-in-

deutschland/

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen, ihre Lieferkettenleistung zu

optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige

Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Supply-Chain-Netzwerk erhalten

Unternehmen mehr als nur EDI, sie erhalten Zugang zu einem vollständig

integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und

internen Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten Fully Managed Services

unterstützen Unternehmen dabei, ein durchgängiges Lieferkettenmanagement, eine

optimierte Bereitstellung und einen vereinfachten Betrieb zu erreichen.

Unsere E-Invoicing-Lösung ermöglicht es Unternehmen mit Tochtergesellschaften in

ganz Europa sowie der ganzen Welt, beim Versand elektronischer Rechnungen die

lokalen Anforderungen einzuhalten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und

vertrauenswürdiger Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen, ihr wahres

Lieferkettenpotenzial heute zu erreichen und sie mit unserem

integrationsagnostischem Netzwerk auf die Zukunft vorzubereiten. Aus diesem

Grund verlassen sich Tausende von Unternehmen - von KMU bis hin zu den globalen

Fortune 100-Unternehmen in verschiedenen Branchen - auf uns. Um mehr zu

erfahren, besuchen Sie https://www.truecommerce.com/de

(https://www.truecommerce.com/de/?noredirect=de-

DE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PR&utm_campaign=s4hana).

TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

