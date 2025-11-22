|
22.11.2025 07:47:56
GNW-News: VeydooMax V5 Motorcycle AI Smart Hub beeindruckt auf der EICMA 2025 und definiert Fahrsicherheit und Intelligenz neu
^MAILAND, Nov. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VeydooMax, ein Pionier im Bereich
intelligenter Motorradtechnologie, gab heute bekannt, dass sein bahnbrechender
V5 AI Smart Hub auf der EICMA 2025 (4. bis 9. November) auf überwältigend
positive Resonanz stieß. Der Stand von VeydooMax zog Tausende von
Motorradenthusiasten und Fachleuten aus der Branche an, was auf einen massiven
Anstieg der Marktnachfrage nach KI-gestützter Fahrtechnologie hindeutet.
Eine durch den Straßenverkehr geprägte Marke
VeydooMax wurde auf der Grundlage einer zentralen Erkenntnis gegründet: Während
sich Autos mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen rasant
weiterentwickelten, blieben Fahrer von Motorrädern mit veralteter Technologie
zurück. Wir erkannten, dass bestehende Lösungen die zentralen Herausforderungen
des Motorradfahrens - tote Winkel, umständliche Geräteintegration und schlechte
Sicht - nicht bewältigen konnten. Unsere Mission war klar: diese Lücke schließen
und zum führenden Innovator im Bereich der Motorradintelligenz werden. Durch die
Verbindung von modernster KI mit anspruchsvollem industriellem Design schaffen
wir Systeme, die nicht nur als einfaches Zubehör, sondern als intelligenter
Copilot fungieren, und unvergleichliche Sicherheit und ein nahtlos vernetztes
Fahrerlebnis bieten. Der durchschlagende Erfolg des V5 auf der EICMA 2025 ist
eine eindrucksvolle Bestätigung dieser Vision und zeigt die Bereitschaft des
Marktes für eine neue Ära des intelligenten Motorradfahrens.
Im Mittelpunkt der EICMA-Präsentation stand das fortschrittliche KI-
Sicherheitsassistenzsystem des V5. Seine zentrale Funktion, die
Totwinkelerkennung und Kollisionswarnung (BSD) auf der Basis von Echtzeit-KI-
Algorithmen, befasst sich direkt mit einem der kritischsten Sicherheitsprobleme
beim Motorradfahren und zog bei Live-Vorführungen großes Interesse des Publikums
auf sich.
Das Gesamtdesign des V5 wurde über seine leistungsstarken KI-
Sicherheitsfunktionen hinaus sehr gelobt. Es verfügt über einen
industrietauglichen Bildschirm mit einer Helligkeit von 1000 Nits, der auch bei
direkter Sonneneinstrahlung eine perfekte Sichtbarkeit gewährleistet. Das Gerät
ist gemäß IP67 staub- und wasserdicht und für raue Wetterbedingungen ausgelegt.
Die einfache Installation, die intuitive Benutzeroberfläche und die nahtlose
Konnektivität mit Bluetooth-Headsets, Smartphone-Apps und Apple CarPlay lösen
gemeinsam zahlreiche seit Langem bestehende Probleme im Zusammenhang mit
herkömmlichen Datenanzeigen, Sicherheitsvorkehrungen und der Integration von
Smart-Geräten in Motorräder.
Die Innovation von VeydooMax stieß nicht nur auf großes Interesse bei den
Verbrauchern, sondern wurde auch von der Branche angepriesen. Während der Messe
gaben Ingenieure von führenden Branchenakteuren wie Honda, Yamaha und Bosch
positives Feedback zu den Fähigkeiten des V5. Ferner erhielt VeydooMax von mehr
als 100 Händlern und Distributoren aus ganz Europa Kooperationsanfragen.
Der Messestand von VeydooMax zog auch die Aufmerksamkeit von Journalisten von
renommierten Medien wie La Voce d'Italia und One TV auf sich, die großes
Interesse an der umfassenden Leistungsfähigkeit des V5 zeigten.
?Wir sind begeistert von der phänomenalen Resonanz auf VeydooMax auf der EICMA",
erklärte Eric, Global Sales Lead bei VeydooMax.?Dies ist ein klarer Beweis für
den Wunsch der globalen Motorradfahrer-Community nach einem wirklich
intelligenten und sicheren Fahrerlebnis. Unser AI Smart Hub ist nicht nur
Zubehör, sondern ein intelligenter Co-Pilot für jeden Motorradfahrer."
?Als Vertriebsleiter habe ich hautnah miterlebt, wie die Besucher beim Erleben
unserer KI-Funktionen einen Aha-Moment hatten", ergänzt Eric.?Das überwältigend
positive Feedback des Marktes gibt uns enormes Vertrauen für unsere weltweite
Markteinführung im Jahr 2026."
Der Erfolg auf der EICMA 2025 festigt die Position von VeydooMax als Marktführer
im Bereich der KI-gestützten Motorradtechnologie.
Über VeydooMax:
Unsere Leidenschaft bei VeydooMax gilt der offenen Straße. Unsere Mission ist
es, die Fahrer zu schützen, die sie erkunden. Wir sind ein zukunftsorientiertes
Technologieunternehmen, das sich der grundlegenden Neugestaltung des
Motorradfahrerlebnisses verschrieben hat. Dies erreichen wir durch die
Entwicklung innovativer KI-gestützter Systeme, die als intelligenter Copilot für
jede Reise fungieren.
Unsere Technologie soll mehr als nur informieren - sie soll befähigen. Sie
erweitert die Sinne des Fahrers, bietet ein entscheidendes Maß an proaktiver
Sicherheit und sorgt für nahtlose Konnektivität, ohne dabei den reinen Fahrspaß
zu beeinträchtigen. Wir schaffen eine Zukunft, in der modernste Technologie und
die zeitlose Freude am Fahren nicht nur nebeneinander existieren, sondern in
perfekter Harmonie zusammenwirken, um ein sichereres, intelligenteres und
aufregenderes Abenteuer zu kreieren. Bei VeydooMax entwickeln wir nicht nur
Gadgets, sondern gestalten die Zukunft des Motorradfahrens.
Medienkontakt:
Raymond Peng
Integrated Marketing Manager
marketing@veydoomax.com
veydoomax.com
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc4ca5a1-e0a1-4c03-83fc-
eaca7a4124f4
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9867bc5d-4ace-4115-ac00-
ff21041c25e1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b90d6c6-cc96-
4e98-8aa4-077a20e89990
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.