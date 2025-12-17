GNW-News: Virtuelle Assistentin Alma: STB definiert das Reiseerlebnis in Slowenien neu

^LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Slovenian Tourist

Board (STB) stärkt Sloweniens Position als digital fortschrittliches,

nutzerorientiertes Reiseziel mit Alma, einer KI-gestützten virtuellen

Reiseassistentin, die sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der innovativsten

Tourismus-Tools des Landes etabliert hat. Alma ist in das nationale

Tourismusportal slovenia.info integriert und ermöglicht Besuchern den Zugriff

auf personalisierte und aktuelle Reiseinformationen in Echtzeit. Dieser Schritt

markiert einen Meilenstein für die Bemühungen der STB um die digitale

Transformation.

Alma wurde im Mai 2024 eingeführt und bietet Nutzern in sieben Sprachen

konversationsbasierte, intuitive Interaktionen. Sie liefert maßgeschneiderte

Empfehlungen sowie inspirierende Geschichten und praktische Tipps für die

Erkundung Sloweniens. Die nach der Reisenden und Schriftstellerin Alma M. Karlin

benannte Assistentin basiert auf fortschrittlicher OpenAI-Technologie und

bezieht Informationen aus der Datenbank slovenia.info sowie aus mehr als 60

kuratierten Tourismus-Websites und API-Integrationen.

Seit ihrer Einführung ist Alma auf enorme Anerkennung gestoßen. Bei den Websi

Awards 2024 wurde Alma mit Silber in der Kategorie Tourismus ausgezeichnet und

für ihre intelligente Integration in die Suchmaschine der Website und für die

Verbesserung der Benutzerinteraktion auf einer nationalen Tourismusplattform

gewürdigt. Kürzlich wurde Alma zudem als?Travel Tech Project of the Year" bei

den Game Changer Awards 2025 ausgezeichnet. Dies unterstreicht Sloweniens

Führungsrolle bei der Entwicklung verantwortungsbewusst gestalteter,

benutzerfreundlicher digitaler Lösungen für die Zukunft des Reisens.

MSc. Maja Pak Olaj, Direktorin der Slovenian Tourist Board, betonte:?Alma

stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu modernen, intelligenten und

personalisierten Dienstleistungen dar, die das Reisen in Slowenien erleichtern.

Die Auszeichnung würdigt unsere Innovationsbemühungen und bestätigt, dass der

durchdachte Einsatz von Technologie einen größeren Mehrwert für Touristen,

Partner und den gesamten slowenischen Tourismussektor schaffen kann."

Der Erfolg von Alma spiegelt sich in den hohen Nutzerzahlen wider. Allein im

August 2025 stellten Nutzer fast 12.000 Fragen, wobei englisch-, italienisch-,

deutsch- und slowenischsprachige Reisende den größten Anteil ausmachten. Die

Assistentin erreichte in diesem Monat eine positive Bewertung von 88 %, die im

Oktober und November sogar auf 91 % anstieg, was die hohe Nutzerzufriedenheit

verdeutlicht.

Reisende verlassen sich zunehmend auf Alma, um mehrtägige Reiserouten zu planen,

weniger bekannte Regionen zu entdecken, familienfreundliche Aktivitäten

auszuwählen, kulinarische und kulturelle Veranstaltungen zu erkunden und

nachhaltige Mobilitätsoptionen abzurufen. Kontinuierliche Upgrades - darunter

eine neu gestaltete mobile Benutzeroberfläche, dynamische Vorschläge und

mehrsprachige Anpassungen - stärken ihre Rolle als digitale Begleiterin weiter.

Die STB entwickelt derzeit?Admin Alma", um die Assistentin mit lokalen

Hintergrundinformationen anzureichern, und beabsichtigt, Alma zu einer Echtzeit-

Sprachassistentin weiterzuentwickeln, die Besucher während ihrer gesamten Reise

unterstützt.

Weitere Informationen: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-

marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614ec2a1-ff5d-

4362-8310-12fcdb6c12ae

press@slovenia.infoÂ°