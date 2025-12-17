GNW-News: Virtuelle Assistentin Alma: STB definiert das Reiseerlebnis in Slowenien neu

|
^LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Slovenian Tourist
Board (STB) stärkt Sloweniens Position als digital fortschrittliches,
nutzerorientiertes Reiseziel mit Alma, einer KI-gestützten virtuellen
Reiseassistentin, die sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der innovativsten
Tourismus-Tools des Landes etabliert hat. Alma ist in das nationale
Tourismusportal slovenia.info integriert und ermöglicht Besuchern den Zugriff
auf personalisierte und aktuelle Reiseinformationen in Echtzeit. Dieser Schritt
markiert einen Meilenstein für die Bemühungen der STB um die digitale
Transformation.
Alma wurde im Mai 2024 eingeführt und bietet Nutzern in sieben Sprachen
konversationsbasierte, intuitive Interaktionen. Sie liefert maßgeschneiderte
Empfehlungen sowie inspirierende Geschichten und praktische Tipps für die
Erkundung Sloweniens. Die nach der Reisenden und Schriftstellerin Alma M. Karlin
benannte Assistentin basiert auf fortschrittlicher OpenAI-Technologie und
bezieht Informationen aus der Datenbank slovenia.info sowie aus mehr als 60
kuratierten Tourismus-Websites und API-Integrationen.
Seit ihrer Einführung ist Alma auf enorme Anerkennung gestoßen. Bei den Websi
Awards 2024 wurde Alma mit Silber in der Kategorie Tourismus ausgezeichnet und
für ihre intelligente Integration in die Suchmaschine der Website und für die
Verbesserung der Benutzerinteraktion auf einer nationalen Tourismusplattform
gewürdigt. Kürzlich wurde Alma zudem als?Travel Tech Project of the Year" bei
den Game Changer Awards 2025 ausgezeichnet. Dies unterstreicht Sloweniens
Führungsrolle bei der Entwicklung verantwortungsbewusst gestalteter,
benutzerfreundlicher digitaler Lösungen für die Zukunft des Reisens.
MSc. Maja Pak Olaj, Direktorin der Slovenian Tourist Board, betonte:?Alma
stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu modernen, intelligenten und
personalisierten Dienstleistungen dar, die das Reisen in Slowenien erleichtern.
Die Auszeichnung würdigt unsere Innovationsbemühungen und bestätigt, dass der
durchdachte Einsatz von Technologie einen größeren Mehrwert für Touristen,
Partner und den gesamten slowenischen Tourismussektor schaffen kann."
Der Erfolg von Alma spiegelt sich in den hohen Nutzerzahlen wider. Allein im
August 2025 stellten Nutzer fast 12.000 Fragen, wobei englisch-, italienisch-,
deutsch- und slowenischsprachige Reisende den größten Anteil ausmachten. Die
Assistentin erreichte in diesem Monat eine positive Bewertung von 88 %, die im
Oktober und November sogar auf 91 % anstieg, was die hohe Nutzerzufriedenheit
verdeutlicht.
Reisende verlassen sich zunehmend auf Alma, um mehrtägige Reiserouten zu planen,
weniger bekannte Regionen zu entdecken, familienfreundliche Aktivitäten
auszuwählen, kulinarische und kulturelle Veranstaltungen zu erkunden und
nachhaltige Mobilitätsoptionen abzurufen. Kontinuierliche Upgrades - darunter
eine neu gestaltete mobile Benutzeroberfläche, dynamische Vorschläge und
mehrsprachige Anpassungen - stärken ihre Rolle als digitale Begleiterin weiter.
Die STB entwickelt derzeit?Admin Alma", um die Assistentin mit lokalen
Hintergrundinformationen anzureichern, und beabsichtigt, Alma zu einer Echtzeit-
Sprachassistentin weiterzuentwickeln, die Besucher während ihrer gesamten Reise
unterstützt.
Weitere Informationen: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-
marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614ec2a1-ff5d-
4362-8310-12fcdb6c12ae
press@slovenia.infoÂ°
