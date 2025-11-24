XBP Europe Holdings Aktie
WKN DE: A3EYEB / ISIN: US98400V1017
24.11.2025 08:58:38
GNW-News: XBP Europe sichert sich Auftrag zur digitalen Transformation des öffentlichen Sektors beim Saarländischen Landesverwaltungsamt
^IRVING, Texas, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP
Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von
Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, globale Präsenz
und agentenbasierte KI nutzt, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen und
die digitale Transformation neu zu konzipieren, gab bekannt, dass seine
europäische Tochtergesellschaft XBP Europe einen Auftrag zur digitalen
Transformation vom Saarländischen Landesverwaltungsamt erhalten hat.
Dieser Erfolg stellt eine bedeutende Ausweitung der Führungsposition von XBP
Europe im Bereich der sicheren Digitalisierung des öffentlichen Sektors dar und
unterstreicht die Rolle von XBP Global bei der Gestaltung der digitalen
Infrastruktur der nächsten Generation für staatliche Institutionen in ganz
Europa. Diese Zusammenarbeit stärkt die langfristige Strategie des Kunden,
digital souveräne, konforme und widerstandsfähige Verwaltungsökosysteme zu
ermöglichen, da sie auch die Bereitstellung einer digitalen Kontrollkette auf
Regierungsebene durch XBP Europe umfasst, die einen sicheren Zugriff,
konsistente Datenqualität und eine skalierbare Grundlage für zukünftige
Automatisierungs- und KI-gestützte Dienste ermöglicht.
?Dies ist ein strategischer Meilenstein, der die Position von XBP Europe als
vertrauenswürdiger Modernisierungspartner für hochsichere Umgebungen im
öffentlichen Sektor stärkt", erklärte Vitalie Robu, Präsident von XBP Europe.
?Unsere TR-Resiscan-Zertifizierung 'Very High' in Verbindung mit unserer
proprietären BoxOffice-Plattform und dem XBP Logistics Manager bietet ein
konformes, revisionssicheres und transparentes digitales Rahmenkonzept, das den
strengen Anforderungen der deutschen Behörden entspricht. Wir sind stolz darauf,
diesen Staat bei der Förderung seiner digitalen Transformation mit
Verantwortung, Präzision und langfristigem Mehrwert zu unterstützen."
Die Dienstleistungen sollen nach einer kurzen Mobilisierungsphase im ersten
Quartal 2026 beginnen, wobei die vollständige Umstellung im Rahmen eines
strukturierten und transparenten Projektsteuerungsmodells erfolgt, das gemeinsam
von der Behörde und XBP Europe überwacht wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United
States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des
Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des
Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere
Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die
Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",
?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",
?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder
ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte
bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert
als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige
Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese
Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren
GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da
die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit
Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu
Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten
Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten
behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter
anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der
Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der
Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der
Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5)
wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6)
Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und
(7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP
Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts
?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März
2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die
Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht
übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine
Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine
Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse
erzielen werden.
Über XBP Global
XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,
das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer
Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über
2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um
geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung
ermöglichen.
Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten
Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen
sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre
wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die
Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global
Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten
und neue Wertpotenziale zu erschließen.
Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter:
https://www.xbpglobal.com/
Bitte folgen Sie uns auch in den sozialen Medien:
X: https://X.com/XBPglobal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xbpglobal/
Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des
Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich
angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global
interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global
zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen
Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.
Investorenbeziehungen: David Shamis, investors@xbpglobal.com
(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti Rao,
press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)
Aktien in diesem Artikel
|XBP Europe Holdings Inc Registered Shs
|0,61
|5,65%