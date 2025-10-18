Macquarie Group Aktie

Macquarie Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M6VH / ISIN: AU000000MQG1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zwei Seiten einer Medaille 19.10.2025 01:57:00

Gold neben KI-Aktien wie NVIDIA im Höhenrausch - Analysten vermuten Absicherungsstrategie

Gold neben KI-Aktien wie NVIDIA im Höhenrausch - Analysten vermuten Absicherungsstrategie

Mit Tech-Aktien und Gold bewegen sich aktuell zwei scheinbar gegensätzliche Anlageklassen plötzlich im Gleichschritt nach oben - ein Signal, das laut Analysten tiefere Risiken offenbart.

• Sowohl Gold als auch Tech-Aktien wie NVIDIA mit einem Rekord nach dem anderen
• Laut Analysten dient Gold als "kollektive Absicherung" gegen KI-Risiken
• Platzen einer KI-Blase könnte Inflation befeuern - Gold als sicherer Hafen

Während Aktien von Technologieriesen wie NVIDIA aktuell in immer neue Höhen steigen, erlebt auch der Goldpreis derzeit eine beispiellose Rekordfahrt. Dass beide Werte zugleich so kräftig steigen, ist selten - schließlich gelten Tech-Aktien traditionell als Risikoanlagen, während Gold als klassischer "sicherer Hafen" in unsicheren Zeiten geschätzt wird. Laut einer aktuellen Analyse der australischen Investmentbank Macquarie, auf die sich "Investing.com" beruft, könnte diese gleichzeitige Rally daher ein Warnsignal sein.

Gold als Absicherung gegen das Scheitern des KI-Versprechens

Laut den Experten von Macquarie spiele Gold derzeit eine Rolle als eine Art "kollektive Absicherung" gegen die Gefahr, dass der derzeitige KI-getriebene Technologieboom - angeführt von Unternehmen wie NVIDIA - seine hohen Wachstums- und Produktivitätsversprechen nicht einlösen kann. Denn sollte die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz ähnlich enden wie die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende, würden statt echter Produktivitätsgewinne vor allem Inflationsschübe drohen. In einem solchen Szenario wäre Gold laut den Macquarie-Analysten das Anlagegut, das das Versagen des KI-Traums wohl am besten abfedern könnte, da das gelbe Edelmetall einen guten Ruf als Schutz vor Geldentwertung genießt. "Gold kann daher als Absicherung für den Fall betrachtet werden, dass der aktuelle KI-getriebene Technologieboom seine Produktivitätsversprechen nicht einhält", zitiert "Investing.com" aus der Expertenstudie.

Parallelen zwischen Tech-Aktien und dem Goldpreis

In den vergangenen drei Jahren ist der Goldpreis um rund 140 Prozent gestiegen - ein Wert, der fast dem Kursanstieg des NASDAQ 100 entspricht, der angetrieben von der KI-Euphorie im gleichen Zeitraum um rund 124 Prozent zulegte (Stand: Schlusskurse vom 13. Oktober 2025). Damit spiegeln sich Risiko- und Absicherungsstrategien auf bemerkenswerte Weise. Investoren setzen einerseits auf den Erfolg von KI-Unternehmen wie NVIDIA, halten gleichzeitig aber offenbar Gold als Gegenpol - laut den Macquarie-Analysten für den Fall, dass die hohen Erwartungen an künstliche Intelligenz enttäuscht werden.

Auch die Zentralbanken verstärken diesen Trend. Ihre Goldreserven übersteigen laut "Investing.com" inzwischen - gemessen am Marktwert - die Bestände an US-Staatsanleihen. Hinzu kommt eine weiterhin robuste private Nachfrage, die den Goldpreis zusätzlich stützt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nach KI-Milliardendeal: Diese ETFs profitieren besonders von der Oracle-Aktie
Barclays sieht Parallelen: Tesla bleibt die `OG Meme-Aktie` des Marktes
Bitcoin-Treasuries im Aufwind: Bitwise-CIO sieht Kursziel bei 200.000 US-Dollar

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com,hidesy / Shutterstock

Nachrichten zu Macquarie Group Ltd.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Macquarie Group Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Macquarie Group Ltd (spons. ADRs) 147,44 -0,35% Macquarie Group Ltd (spons. ADRs)
Macquarie Group Ltd. 124,08 -2,10% Macquarie Group Ltd.
NVIDIA Corp. 157,00 1,45% NVIDIA Corp.

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 249,98 -76,20 -1,76

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Sorgen vor US-Kreditkrise: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen schließen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten am Freitag kräftige Verluste ein. Die US-Börsen zeigten sich fester. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich deutlich leichter ins Wochenende.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen