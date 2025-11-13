Golden Agri-Resources Aktie
WKN DE: A0NC6L / ISIN: MU0117U00026
|
13.11.2025 01:12:05
Golden Agri-Resources Q3 net profit rises 17% to US$124 million on improved plantation output
Revenue for the period grew 9% to US$3.4 billion, from US$3.1 billion the quarter before
