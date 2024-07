Goldman Sachs Group Inc.: Buy für Porsche-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG nach einem verdüsterten Jahresausblick mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die Ursache für die gekürzten Jahresziele außerhalb des Einflussbereichs von Porsche liege, dürfte der Umstand zunehmende Investorenfragen hinsichtlich der Betriebsabläufe und der Lieferkette des Sportwagenherstellers hervorrufen, schrieb Analyst George Galliers am Dienstagmorgen.

Die Aktie verlor um 10:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 69,34 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 57,20 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 578 153 Porsche-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 10,5 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 24.07.2024 wird Porsche Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2024 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 07:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



