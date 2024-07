Goldman Sachs Group Inc. gibt Commerzbank-Aktie Neutral

Die Commerzbank-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen zum zweiten Quartal moderat von 16,60 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Nettozinsüberschuss dürfte im Vergleich zum ersten Quartal leicht zurückgegangen sein, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit läge er aber im Rahmen der Erwartungen.

Aktienanalyse online: Die Commerzbank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 14,97 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 11,56 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 195 733 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 stieg die Aktie um 42,7 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 21:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



