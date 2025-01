Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Daimler Truck nach Absatzzahlen für das vergangene Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Diese hätten dank Mercedes-Benz trotz eines Rückgangs die Konsensschätzung für den Nutzfahrzeughersteller übertroffen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entscheidend für die Aktie könnten aber die vollständigen Zahlen am 14. März werden. Sie sehe weiterhin einen Mangel an kurzfristigen Aufträgen, was die Entwicklung im ersten Halbjahr beeinträchtigen dürfte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 38,39 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 4,19 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 786 372 Daimler Truck-Aktien. Die Vorlage der Q4 2024-Bilanz wird von Experten auf den 20.03.2025 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 10:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.