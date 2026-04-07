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07.04.2026 16:56:38
Golfstaaten melden weitere Angriffe
ABU DHABI (dpa-AFX) - Im Zuge des Iran-Kriegs melden die Golfstaaten weitere Angriffe auf ihre Territorien. Das emiratische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Luftverteidigungssysteme im Einsatz gegen Raketen- und Drohnenbedrohungen seien.
Im Emirat Schardscha habe es einen "Vorfall" auf ein Verwaltungsgebäude einer Telekommunikationsfirma mit einer aus dem Iran stammenden ballistischen Rakete gegeben. Zwei pakistanische Staatsangehörige seien verletzt worden.
Das saudische Verteidigungsministerium teilte mit, in den vergangenen Stunden vier Drohnen abgefangen und zerstört zu haben. Nach Angaben aus Bahrain wurden in dem Land seit Ausbruch der jüngsten Eskalation bisher fast 500 Drohnen und 188 Raketen abgefangen./arj/DP/men
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