Goltas Cimento: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Goltas Cimento hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,50 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Goltas Cimento noch ein Gewinn pro Aktie von -0,300 TRY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,75 Milliarden TRY gegenüber 1,49 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at