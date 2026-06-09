HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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09.06.2026 09:56:30
Goodbye, Norma Jeane: How Marilyn Monroe changed Hollywood
Long seen primarily as a sex symbol, Marilyn Monroe is now viewed as an early advocate for women in Hollywood. On the 100th anniversary of her birth, DW looks at the star who balanced fame and feminist agency.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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