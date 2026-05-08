GoodRx A präsentierte Quartalsergebnisse

GoodRx A hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,41 Prozent zurück. Hier wurden 194,0 Millionen USD gegenüber 203,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at