Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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25.03.2026 13:04:00
Google: Niemand muss Oberflächen selbst designen
Google baut Stitch zum KI-Design-Editor aus: Nutzer beschreiben Oberflächen per Sprache oder Text, die KI generiert daraus interaktive Prototypen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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