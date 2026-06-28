Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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28.06.2026 06:00:19
Google caps Meta’s Gemini use as AI demand strains capacity
Surging appetite for advanced models is turning computing power into the tech industry’s scarcest commodityWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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