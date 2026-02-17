Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
17.02.2026 19:40:10
Google Sued by Former NPR Host Over NotebookLM AI Voice
A lawsuit by radio host David Greene alleges that Google used his voice to train its AI. Google denies the allegation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
