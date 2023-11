GoPro-Gewinn sackt ab - GoPro-Aktie kann dank geschlagener Erwartungen zweistellig zulegen

Für das dritte Geschäftsquartal des aktuellen Geschäftsjahres 2023 bei GoPro waren Analysten von einem Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,02 USD ausgegangen. Tatsächlich erwirtschaftete das Unternehmen 0,04 US-Dollar je Anteilsschein nach 0,190 US-Dollar je Aktie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Erlöse lagen mit 294 Millionen US-Dollar über den Analystenschätzungen (281,5 Millionen US-Dollar). Im Vorjahresquartal hatte GoPro noch 305,1 Millionen Dollar umgesetzt.

Die GoPro-Aktie zeigte sich am Mittwoch an der NASDAQ 17,91 Prozent im Plus bei 3,600 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at