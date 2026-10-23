Gorman-Rupp Aktie
WKN: 880054 / ISIN: US3830821043
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23.10.2026 13:52:11
Gorman-Rupp Co Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Gorman-Rupp Co (GRC) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $22.711 million, or $0.86 per share. This compares with $11.344 million, or $0.43 per share, last year.
Excluding items, Gorman-Rupp Co reported adjusted earnings of $22.711 million or $0.86 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.8% to $193.254 million from $172.825 million last year.
Gorman-Rupp Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.711 Mln. vs. $11.344 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.43 last year. -Revenue: $193.254 Mln vs. $172.825 Mln last year.
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Analysen zu Gorman-Rupp CoShs
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