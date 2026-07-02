OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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03.07.2026 00:00:00
Government-Backed AI? OpenAI Reportedly in Talks Over US Equity Stake
ChatGPT-maker OpenAI is reportedly in discussions with the White House over a government financing deal. It may not happen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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