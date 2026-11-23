GPM Vindexus lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,660 PLN je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GPM Vindexus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 19,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at