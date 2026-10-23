GrafTech International Aktie

GrafTech International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JH5G / ISIN: US3843135084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.10.2026 13:37:06

GrafTech International Ltd. Q3 Loss Climbs

(RTTNews) - GrafTech International Ltd. (EAF) revealed Loss for its third quarter of -$46.768 million

The company's bottom line totaled -$46.768 million, or -$1.76 per share. This compares with -$28.482 million, or -$1.10 per share, last year.

Excluding items, GrafTech International Ltd. reported adjusted earnings of -$32.109 million or -$1.21 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.7% to $140.163 million from $143.998 million last year.

GrafTech International Ltd. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$46.768 Mln. vs. -$28.482 Mln. last year. -EPS: -$1.76 vs. -$1.10 last year. -Revenue: $140.163 Mln vs. $143.998 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GrafTech International Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu GrafTech International Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen