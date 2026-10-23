GrafTech International Aktie
WKN DE: A2JH5G / ISIN: US3843135084
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23.10.2026 13:37:06
GrafTech International Ltd. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - GrafTech International Ltd. (EAF) revealed Loss for its third quarter of -$46.768 million
The company's bottom line totaled -$46.768 million, or -$1.76 per share. This compares with -$28.482 million, or -$1.10 per share, last year.
Excluding items, GrafTech International Ltd. reported adjusted earnings of -$32.109 million or -$1.21 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.7% to $140.163 million from $143.998 million last year.
GrafTech International Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$46.768 Mln. vs. -$28.482 Mln. last year. -EPS: -$1.76 vs. -$1.10 last year. -Revenue: $140.163 Mln vs. $143.998 Mln last year.
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