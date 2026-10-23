GrafTech International Ltd. Q3 Loss Climbs

(RTTNews) - GrafTech International Ltd. (EAF) revealed Loss for its third quarter of -$46.768 million

The company's bottom line totaled -$46.768 million, or -$1.76 per share. This compares with -$28.482 million, or -$1.10 per share, last year.

Excluding items, GrafTech International Ltd. reported adjusted earnings of -$32.109 million or -$1.21 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.7% to $140.163 million from $143.998 million last year.

GrafTech International Ltd. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$46.768 Mln. vs. -$28.482 Mln. last year. -EPS: -$1.76 vs. -$1.10 last year. -Revenue: $140.163 Mln vs. $143.998 Mln last year.