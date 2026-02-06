Graham Aktie
WKN: 857127 / ISIN: US3845561063
|
06.02.2026 12:59:16
Graham Boosts FY26 Revenue Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Friday, Graham Corp. (GHM) raised its revenue guidance for the full-year 2026, based upon the results for the first nine months of fiscal 2026.
For fiscal 2026, the company now projects net sales in a range of $233 million to $239 million, up from the prior forecast range of $225 million to $235 million.
On average, three analysts polled expect the company to report revenues of $235.68 million for the year.
The company also said it remains on track to reach strategic goal of 8 to 10 percent annual organic revenue growth.
In Thursday's regular trading, GHM closed on the NYSE at $73.75, up $0.56 or 0.77 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Graham Corp
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Graham informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Graham Corp
Aktien in diesem Artikel
|Graham Corp
|59,50
|-4,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.