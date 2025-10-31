Graham präsentierte Quartalsergebnisse

Graham gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,43 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Graham im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at