13.11.2025 06:31:28
Grand Korea Leisure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Grand Korea Leisure hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 237,15 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 98,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 109,38 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,44 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 237,15 KRW sowie einem Umsatz von 107,82 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.
