Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
|
11.11.2025 02:19:14
Granite Investment Partners Nearly Liquidates $22 Million Wingstop (NASDAQ: WING) Stake: Should Investors Sell Too?
Granite Investment Partners, LLC cut its stake in Wingstop by 64,977 shares in the third quarter, reducing exposure by an estimated $22.28 million, SEC filings show.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 10, 2025, Granite Investment Partners sold 64,977 shares of Wingstop (NASDAQ:WING) during the third quarter. The transaction, estimated at $20.19 million based on Wingstop's quarterly average price, leaves the fund with 4,746 shares valued at $1.19 million as of September 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
