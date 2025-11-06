Great Lakes Dredge Dock veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Great Lakes Dredge Dock hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Great Lakes Dredge Dock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 195,2 Millionen USD – ein Plus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Great Lakes Dredge Dock 191,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

