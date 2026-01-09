Aviation Holdings Group Aktie
|
09.01.2026 12:39:25
Greek aviation disrupted by radio communication issues
Airports in Greece suspended arrivals and departures amid radio frequency disturbances. Some flights resumed later in the day.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
