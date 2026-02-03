Green Cross legte Quartalsergebnis vor

Green Cross hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Green Cross vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1679,11 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1819,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 619,49 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 565,10 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -750,020 KRW. Im Vorjahr waren 534,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2 451,48 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Green Cross einen Umsatz von 2 204,86 Milliarden KRW eingefahren.

