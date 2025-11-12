Green Dot A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Green Dot A lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 494,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 409,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at