Greenbrier Companies Aktie
WKN: 891600 / ISIN: US3936571013
08.04.2026 02:59:14
Greenbrier Companies Bottom Line Drops In Q2
(RTTNews) - Greenbrier Companies (GBX) revealed a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $15.00 million, or $0.47 per share. This compares with $51.90 million, or $1.56 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 22.9% to $587.50 million from $762.10 million last year.
Greenbrier Companies earnings at a glance (GAAP) :
The company updated its FY26 revenue guidance to $2.4 Billion - $2.5 Billion from $2.7 billion - $3.2 billion.
The company updated its FY26 eps guidance to $3.00 - $3.50 from $3.75 - $4.75.
Nachrichten zu Greenbrier Companies IncShs
