Greenply Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Greenply Industries hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,28 INR gegenüber 1,42 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 6,89 Milliarden INR gegenüber 6,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at